Efter pres: TV2 ændrer planer

Nå, det blev verdens korteste sommerferie Efter et hav af opfordringer fra jer seere, er det nu besluttet, at TV 2 i år alligevel sender Go' morgen Danmark i weekenderne i resten af juni! Så på lørdag åbner Mikkel Kryger og skønne @michelebellaiche ballet igen, og resten af juni sender vi hver lørdag igen live direkte fra Tivoli Søndag morgen kan du i juni se et sammenklip fra alle ugens udsendelser, så du ikke bliver snydt for din dosis Go' morgen Danmark Go' sommer, Danmark! #gotv2dk #gosommer #viertilbage