Efter rasende kommentarer: - Jeg var dårligst

Vicky Knudsen var udmærket klar over, at hun ikke var den bedste ved 'Vild med dans' fredag, men ifølge hende selv, kan hun stadig nå at lære

Det var noget af en hård tone, der blev præsenteret på 'Vild med dans'-facebookside efter programmet fredag aften.

Her skrev flere danskere, hvor utilfredse de var med, at Vicky Knudsen var gået videre, når hun kun havde fået 10 point i aftenens udsendelse.

Men selvom ordene var hårde, er Vicky optimistisk og danser glad videre mod de næste programmer.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet ved premieren på filmen 'Madklubben'.

- Det er jo ikke fordi, man starter til sådan en konkurrence og tænker, jeg kan ikke danse, men jeg tror, vi efterhånden har erfaret, at jeg sagtens kan danse, når jeg ikke skal sætte nogle trin, og så er det gået galt hver fredag, når det gælder, fortæller hun og forklarer grunden til, at hun tror folk har stemt på hende alligevel:

- Men i fredags havde jeg en fest, og jeg tror måske, at dem der har stemt på os synes, at det var meget underholdende. Og det kræver jo også noget mod at være den, der har mindst talent for at huske trinnene.

Afviser rygter: - Det er vi ikke

Klappen gik ned for Vicky under hendes cha-cha-cha fredag. Foto: Mogens Flindt

Rasende seere: - Har dårlig samvittighed

Og selvom Vicky ikke ligefrem elsker de negative kommentarer, kan hun også godt sige, at hun ved, hun ikke var den bedste.

- Selvfølgelig er det ærgerligt med de kommentarer, men det er jo også fordi, at folk går op i det, men der skal jo også være nogen, der har svært ved det, og i fredags var jeg den, der dansede dårligst, det skal der slet ikke herske nogen tvivl om, men nu har jeg to fredage til at lære endnu mere, og jeg er måske den med størst chance for at lære noget, lyder det.

Kæmpe chok: - Vi er max skuffede

Ikke med vilje

Men det hele er skam heller ikke skidt i kommentarsporet.

- Og det kan godt være, der er kommet negative kommentarer, men der er godt nok også kommet meget kærlighed. Jeg danser jo ikke dårligt for at genere nogen, hvis det er det de tror, kan jeg godt afsløre, at det gør jeg ikke.

Vicky skal danse igen fredag, hvor 'Vild med dans' har det kendte 'Knæk cancer'-show. Derfor ryger der heller ikke nogen ud næste uge, men først ugen efter.

Vild med dans 2020: Faustix og Asta Bjørk havde kæmpe succes efter et par nedture

Vild med dans 2020: Sara Bro og Morten Kjeldgaard overlever omdans

Vild med dans 2020: Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst imponerede sygt meget

Seere tordner mod Hemmingsen: 'Hvor er det sørgeligt'