Efter reality-sex: Skamrost af tilfredstillet Cecilie

Det går igen hedt for sig i realityprogrammet 'Ex on the beach', hvor to deltagere endnu en gang får fundet rytmen under lagnerne.

Denne gang er det mellem Cecilie Harder Johansen og Claes Lanng, der finder sammen.

- Der kan ske alt muligt her i nat, lyder det fra Claes, inden at gymnastikken går i gang.

Cecilie Harder Johansen er også frisk inden akten og fortæller i programmet, at man jo 'ikke kan lade være med at blive lidt liderlig herinde'.

Stor ros

Hun er da også meget tilfreds med partnerens præstation efterfølgende.

- Det er mega fedt at få noget ordentligt sex for en gangs skyld, lyder det med et smil fra deltageren, der er tatovør og fra Skive.

Claes er også meget glad efterfølgende og har besluttet, at det nok er tid til et nyt kælenavn.

- Sidste sæson havde jeg ikke sex. Denne gang gik der to dage. Sidste år var jeg 'Cølibat-Claes' i år kan det være, at jeg bliver 'Knalde-Claes'.

Cecilie mener, at sexen er så god, at alle piger faktisk burde prøve hendes partner.

- Det er eventyrligt og fantastisk, lyder det.

