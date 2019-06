Efter sejr i TV3-program: Sådan skal pengene bruges

Philip May vandt 'Divaer i Junglen' og sikrede sig dermed 100.000 kroner i præmie for tre ugers hårdt arbejde i den thailandske jungle

Philip May kom, så og sejrede, da han deltog i TV3-programmet 'Divaer i Junglen'.

Det kunne man se mandag aften i programmet, hvor det til slut endte i en direkte dyst mellem Philip May og Mariyah Samira, der er kendt fra programmet 'Besat af Bad Boys'. Efter en lang og hård duel, skulle deltagerne - høje på adrenalin - sammensætte en række bogstaver, så de dannede ordet 'Konfetti'.

Det var Philip May hurtigst til, og han kunne derfor kalde sig for både vinder og 100.000 skattepligtige kroner rigere. Til slut var det sekunder, der afgjorde, hvem der gættede ordet først.

- Er det sindssyg, det var vildt, lyder Philip Mays indledende reaktion, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen til en reaktion på afgørelsen.

- Det var sekunder, det handlede om. Jeg stod der i lang tid og kunne ikke finde ud af, hvad ordet var. Jeg kunne simpelthen ikke få det til at give mening, men så ser jeg noget konfetti foran mig og tænker, at det måske kan være konfetti. Jeg tror, at vi opdagede det samtidig.

Philip May var brølstærk i dysterne, og det sikrede ham sejren i programmet til slut. Foto: TV3

Ved at give op

Imens Philip May knudrede med bogstaverne kunne han se sit forspring skrumpe ind.

- Jeg var ved at give op, da jeg stod der. Jeg havde et virkelig langt forspring, men tænkte bare pis - jeg finder aldrig det ord, men jeg ved også, at man ikke skal give op. Jeg tænkte, at det ville være så typisk mig, hvis jeg fuckede det op, griner han.

De 100.000 kroner er han ikke i tvivl om, hvad han skal bruge på.

- Uha, jeg skal have nyt hus, speedbåd og jeg har kigget på en penthouselejlighed, som jeg kan leje i en måned, haha. Ej, de skal bare sættes ind på en opsparing, så jeg har, hvis jeg pludselig mangler en sofa, seng eller andet. Der skal jo også betales skat af dem, så holder det ikke meget længere end det, siger Philip May.

Philip May med programmets vært Jakob Kjeldbjerg. Foto: TV3

Pisse sjovt

Den populære realitystjerne har været med i programmer som 'Divaer i Junglen', 'Helt i skoven' og senest 'Spindoktorerne', men 'Divaer i Junglen' var alligevel noget særligt.

- Det har været pisse sjovt. Lige da jeg kom hjem, var jeg træt, og jeg syntes, det havde været hårdt, men når jeg nu tænker tilbage, har det været virkelig sjovt, og jeg har fået nogle nye, gode venner, siger Philip May og tilføjer med et grin.

- Jeg manglede måske noget mandligt selskab nogle gange, men det var sjovt at opleve.

Der er særligt én markant forskel på 'Divaer i Junglen' og 'Paradise Hotel', som han er vild med.

- Det er vildt forskellige programmer, og her skal du kæmpe for dig selv til sidst, det kan jeg godt lide. Så er der ikke nogen, der kan dolke dig i ryggen, og du kan kun skuffe dig selv. Til sidst handler det bare om at være god i dysterne, siger Philip May.

Næste mål for Philip May kunne snildt være 'Robinson Ekspeditionen', fortæller han, men han afviser heller ikke programmer som 'Love Island' og 'Ex on the Beach'.

- Jeg er single, så man skal aldrig sige aldrig, siger han.