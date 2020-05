Efter sejren: Her er hendes reaktion

Alma Agger kan kalde sig vinder af 'X Factor' 2020.

Det sker efter en tæt finale, hvor afgørelsen til slut stod mellem hende og Mathilde Caffey. Efter sejren er det en naturligt glad Alma Agger, der møder Ekstra Bladet.

- Det er jo for sindssygt. Jeg går til audition lidt i sjov og bliver mere og mere investeret i det. Til sidst vil jeg jo SÅ gerne vinde, så det er jo bare fedt at få det sidste med, siger hun med et smil, der går fra øre til øre.

- Hvordan var det at høre dit navn blive råbt op?

- Jeg stod og sagde til mig selv 'det bliver ikke dig, det bliver ikke dig', fordi jeg ikke ville bygge en forventning op. Så da det blev mig tænkte jeg 'nej, nej, nej', og så får man blomsterne. Arhmen, det er så fedt.

Alma Agger, der længe har været storfavorit til sejren blandt bookmakerne, lægger ikke skjul på, at sejren betyder meget for hende.

- Det betyder bare sindssygt meget. Man får lige det sidste med. Det med at man har fået fed anerkendelse og tro på sig selv og det, at man kan præstere live, hvilket jeg virkelig sætter pris på. Det er bare noget helt andet at synge live, så jeg håber bare, jeg kommer til at gøre det igen.

Hendes plan er at fortsætte med musikken. Derfor er hun ekstra glad for den del af præmien, der involverer et professionelt hjemmestudie.

- Så kan man sidde og mixe og jamme derhjemme, hvilket er sindssygt fedt. Jeg glæder mig også virkelig meget til at arbejde sammen med Sony, siger hun.

Sony Music havde nemlig sat en pladekontrakt på højkant.

Thomas Blachman vandt for tredje år i streg. Foto: Mogens Flindt

Undervejs i programmet blev hun rost til skyerne af sin mentor, Thomas Blachman, der kaldte hende den bedste, han nogensinde har arbejdet med. De ord varmede.

- Det var virkelig fedt at høre. Også fordi jeg har hørt om de der gode sangere, imens vi har øvet, som fx Chili. De er jo sindssygt dygtige, så at blive sammenlignet med dem, synes jeg jo bare er sindssygt fedt, smiler hun.

Sejren skal ikke fejres synderligt meget i aften. Måske med en enkelt øl. Men ellers bliver det stille og roligt i samvær med venner og familie, da hun skal mødes med repræsentanter for pressen søndag. Hun håber, at samarbejdet med Thomas Blachman kan fortsætte i en eller anden form.

- Jeg har hans nummer, og han har mit. Så må vi se, hvad der sker. Jeg kunne godt forestille mig, at vi ville snakke sammen, måske, siger hun.

