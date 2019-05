Efter sex i 'Paradise Hotel': - Jeg kan ikke huske det

Der gik to dage fra Teitur og Anne havde haft sex, før produktionen gjorde hende opmærksom på det. Hun kunne ganske enkelt ikke huske det selv

Én ting er at have sex på tv.

Noget andet er at gøre det, imens man er så brølfuld, at man ikke kan huske det. Det var var tilfældet for Anne Plejdrup fra årets 'Paradise Hotel'.

Kort efter at være stemplet ind på hotellet, dyrkede hun hed sex med Teitur Skoubo. Men det var først to dage senere, at hun blev gjort opmærksom på, hvad der var sket.

Det fortalte hun, da hun sammen med netop Teitur gæstede Ekstra Bladets tv-studie.

- Jeg kan faktisk ikke huske, det er sket. Jeg fik det at vide to dage senere i sync, siger Anne i videoen over artiklen.

Sync er de interviews, hvor produktionen får deltagerne på tomandshånd, og de skal fortælle sandheden om livet på hotellet. Beskeden rystede hende dog ikke voldsomt.

- Det er fint nok, jeg er ligeglad. Det betyder ikke så meget, siger hun.

Så ville hun være glad

På spørgsmålet om det ikke havde været 'meget fedt at kunne huske det', bryder Teitur ind.

- Ja, så ville hun være glad. Jeg er på toppen på det punkt. Det er det eneste, jeg kan finde ud af, griner han, inden Anne får en ordentlig krammer.

Det sorte hul i hukommelsen betyder også, at Anne måtte vente til, at det blev sendt på tv, før hun fandt ud af, hvordan det var sket. Og det var en mærkelig oplevelse.

Se klippet over artiklen, hvor Teitur genfortæller, hvad der skete den aften, hvor de havde sex. Hør også Anne fortælle, hvordan det var at se.

