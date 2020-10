Efter skandaler: Nu lukker DR-program

Der kommer ikke til at være mere 'Shitstorm' på P1.

Det bekræfter DR i en pressemeddelelse, som Ekstra Bladet har fået tilsendt.

'Programmet Shitstorm lukker. Efter sagen om en værts krænkende adfærd er det besluttet at lukke programmet Shitstorm. I løbet af de kommende uger vil der blive udviklet et nyt format til Shitstorms placering, lørdage på P1,' lyder det indledningsvist.

'Med historien om programmets værts adfærd og krænkelser, tror vi ikke på, at programmets integritet kan genetableres. Også selvom resten af det meget dygtige hold, der laver programmet, hverken har lod eller del i den pågældendes krænkelser. I dialog med blandt andet Shitstorms hidtige medvært Sanne Cigale, er det derfor besluttet at programmet omgående lukkes,' fortæller redaktionschef Gustav Lützhøft.

Mistet integritet

Sanne Cigale udtaler også, at hun ikke mener, programmet kan fortsætte.

'Jeg mener ikke, at Shitstorm kan fortsætte i forhold til min, kildernes eller DR's integritet.'

Også værten Adina Ren er enig i beslutningen om at lukke programmet.

Det skriver hun i en besked til Ekstra Bladet.

'Berlingskes chokerende og vigtige afsløringer i søndags skal have konsekvenser. Shitstorm kan og skal ikke eksistere længere, da programmet for altid har mistet sin troværdighed. Aagaard har ikke blot været vært for programmet, han har også brugt det aktivt som middel i sit magtmisbrug, og det har derfor ikke længere en eksistensberetigelse. Det er kun fair og respektfuldt over for både lytterne og især Aagaards mange ofre at lukke Shitstorm omgående'.

DR brygger nu på et nyt koncept, hvor det er 'debatkultur' og 'sociale medier', der er i fokus.

Mediet vælger at fokusere på disse emner, fordi de præger den demokratiske debat.

Det vil blive udviklet sammen med 'gode kræfter' fra det nuværende hold på 'Shitstorm', men også med nye medarbejdere.

Den omtalte vært er hjemsendt, og DR har endnu ikke nogen kommentarer til, om han er fyret fra mediet.

