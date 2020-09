Efter skilsmisse: Nu er hun på Tinder

Tilbage i januar 2018 kunne Grand Prix-legenden, Kirsten Siggaard, fortælle, at hun skulle skilles fra sin ægtemand, Jørgen Andersen, som hun har været sammen med i knap fire årtiers ægteskab.

I aftenens afsnit af 'Til middag hos' på TV3 åbner Kirsten Siggaard op om skilsmissen.

- Vi fortjener begge to noget mere, fortæller hun under middagen, da snakken faldet på bruddet.

Det bider de andre tre gæster hurtig mærke i, og mens Kirsten Siggaard forbereder middagen, opretter de tre gæster en Tinder-profil i hendes navn.

Selvom profilen blev oprettet for sjov, fortæller Kirsten Siggaard til Ekstra Bladet, at hun stadigvæk er at finde på Tinder.

- Jeg bruger den nogle gange, når jeg sidder og keder mig, griner Kirsten Siggaard.

Det er også kommet som en overraskelse for Kirsten, hvor mange der er at finde inde på Tinder.

- Der er virkelig mange, der søger nærvær og en at dele oplevelser med. Det har virkelig overrasket mig, hvor mange der er singler i alderen 53-65 år, siger Kirsten Siggaard.

Under middagen bliver der swipet til højre og venstre. Foto: nentgroup

Jeg har været på dates

Derudover kan hun godt lide tanken om, at hun i ro og mag har mulighed for at finde ud af, hvad og hvem hun søger.

- Jeg er hurtig til at swipe væk, hvis de ikke siger mig noget, fortæller Kirsten Siggaard og tilføjer:

- Men jeg må indrømme, at jeg godt kan lide, at man først kan kontakte hinanden, hvis der er et match. Hvis alle, der så mit billede, bare kunne skrive til mig, så ville jeg rende skrigende bort, siger Kirsten Siggaard.

- Har du været på nogle Tinder-dates?

- Jeg har været ude og gå tur og mødt nogle rigtig søde og rare mænd, siger Kirsten Siggaard.

Selvom Kirsten Siggaard har mødt mange søde mænd på Tinder, har hun dog været ude for mænd, der har fusket med deres identitet.

- Der har været scams (fusk. red,.), hvor billede og profil ikke har hængt sammen. Der var en mand, hvis profil sagde, at han var i Ringsted, men så sendte han billeder af store vinstokke med druer på. Det kunne jo ikke være i Ringsted, griner Kirsten Siggaard.

Kirsten Siggaard er i dag stadigvæk single, men hun har ikke opgivet tanken om, at kærligheden er derude.

