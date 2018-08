Efter Thisted-angreb: Her er Casper C.'s reaktion

Den nyeste sæson af 'Klovn' kører for fuld musik på TV2, og her bliver der som altid sendt stikpiller til kendte danskere.

Gårsdagens afsnit var ingen undtagelse. Her var det journalist og forfatter Karen Thisted, der stod for skud, da Frank får tilbudt at sætte penge på, hvilken kendt dansker der næste gang stiller træskoene.

Ifølge Karen Thisted skyldes hendes ufrivillige optræden i den populære komedieserie, at Casper Christensen nok er sur på hende, da hun tilbage i 2011 skrev et hårdt indlæg om komikeren.

Her skrev Karen Thisted, at komikeren har et sygt kvindesyn, fordi han under et show proklamerede, at han knaldede sin kæreste Isabel Friis-Mikkelsen i røven.

- Han er sikkert skidesur over, hvad jeg skrev dengang. Han skal have lov til at lave, hvad han vil. Man må altid godt lave sjov med mig. Jeg er fuldstændig ligeglad, fortæller Karen Thisted.

Karen Thisted mener, at Casper Christensen er sur på hende, og han derfor har skrevet hende ind i 'Klovn'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Casper svarer igen

Selvom Karen Thisted i den periode havde et anstrengt forhold til Casper Christensen, fortæller hun, at hun har masser af respekt for 'Klovn'-skuespilleren.

- Jeg har altid godt kunnet lide ham, og jeg synes, han er skæg. Vi har lavet meget sammen, men jeg mener stadig, at han gik over stregen, da han sagde det om Jarlens datter.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Casper Christensen for at høre hans kommentar til Thisteds udsagn, men han var dog langt fra glad for at udtale sig om den sag.

- Jeg har ikke behov for at komme i fight med Karen Thisted, men jeg er glad for, at hun har set det. En seer mere er vi glade for, fortæller en grinende Casper Christensen og afviser at kommentere sagen yderligere.

'Klovn' bliver vist på TV2 hver mandag klokken 20.55.