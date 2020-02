Efter ti voldsomme operationer: Sådan har Anne fra TV2 det i dag

Anne Veje Søndergaard har gennemgået intet mindre end ti komplicerede ansigtsoperationer for at kunne leve en nogenlunde normal hverdag.

Hun er nemlig født med den sjældne sygdom Crouzons syndrom. Kampen mod den sjældne sygdom har man torsdag aften kunnet følge i dokumentaren 'Annes nye ansigt' på TV2.

I dokumentaren følger seerne 22-årige Anne og hendes families kamp gennem flere af livets svære kampe - heriblandt en lang række hårde operationer, som Anne går igennem i håb om at gøre hverdagen nemmere og få et mere almindeligt udseende.

Hendes sygdom betyder nemlig afvigende vækst i kranie, mellemansigt og overkæbe.

Da Anne var lille, var udseendet ikke et problem, men med årene, hvor hun er blevet ældre og mere bevidst om sit udseende, kan hun på trods af ti operationer stadigvæk have svært ved at se sig selv i spejlet.

- Det har ikke altid været lige let at se sig i spejlet, for det var jo ikke hende jeg kendte, jeg så, i hvert fald ikke udenpå, siger Anne til Ekstra Bladet i kølvandet på dokumentaren.

Efter dokumentaren oplever Anne Veje Søndergaard positiv respons. Foto: Hans Trier/TV2

Anne har med sin sjældne sygdom altid været vant til at få opmærksomhed fra fremmede på gaden.

- Folk kigger ind imellem og er ved at brække halsen. Jeg er også en pige med følelser, der bliver ked af det, når jeg kan mærke, at opmærksomheden bliver for stor og ubehagelig.

Men efter torsdagens dokumentar 'Annes nye ansigt' fra TV2, har Anne kun oplevet positiv respons. Opmærksomheden er nu anderledes, og hun skal lige vænne sig til alle de søde kommentarer, hun får med på sin vej.

- Jeg er jo bare Anne fra Bjergby, der ser lidt anderledes ud. Indeni ligner jeg jo alle andre, siger Anne.

Det er dog ikke kun Anne, der oplever positiv respons. Hendes familie har også modtaget positive henvendelser efter dokumentaren, og efter familien medvirkede i 'Go' morgen Danmark' på TV2.

- Vi er enormt taknemmelige over alle de søde kommentarer, vi har fået efter indslaget i 'Go' morgen Danmark'. Det er helt overvældende, siger Annes familie til Ekstra Bladet.

På billledet ses Anne sammen med sine forældre Eli Veje og Uffe Søndergaard. Foto: Hans Trier/TV2

Hvad bringer fremtiden nu?

I dokumentaren gennemgår Anne sin sidste operation, og til Ekstra Bladet fortæller hun derfor, at hun nu skal i gang med at forfølge sine drømme.

- Nu skal jeg for alvor i gang med livet, siger hun og fortæller, at hun allerede nu har planer for fremtiden.

- Jeg skal ud i ny praktik i en stor SPAR butik i uge otte i Thisted for at finde ud af, hvad mit fremtidige job skal være.

Til sidst i TV2-dokumentaren møder vi Annes kæreste, Rasmus. De mødte hinanden gennem deres bofællesskab, og i dag har de det stadigvæk rigtig godt sammen.

- Det betyder alverden, at jeg har Rasmus. Han har accepteret mig, som jeg er. Han er en stor støtte, når noget bliver for svært.

Ifølge Anne er det med Rasmus ved sin side også blevet lettere for hende at omgås andre mennesker i offentligheden.

Anne fortæller, at drømmene for fremtiden er, at hun og Rasmus sammen kan finde en lejlighed og med tiden få børn og hund.

Du kan se 'Annes nye ansigt' på TV2 og TV2 Play.