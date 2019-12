Efter Tinka-kaos: Nu reagerer TV2

Sagen om de manglende Tinka-nissehuer skaber ærgrelse hos TV2, der fortæller, at efterspørgslen ganske enkelt har været større end forventet.

Det sker, efter mange forældre forgæves har forsøgt at skaffe en hue til deres børn.

I et stort reklamefremstød inviterede bilgiganten Ford nemlig børn, der har købt Tinkas julekalender, til at komme hen i den lokale butik og få en nissehue magen til den, som Tinka har på i julekalenderen 'Tinka og Kongespillet', som lige nu løber over skærmen på TV2.

For at få en Tinka-hue skulle børnene enten have farvelagt en seddel, der følger med TV2's lågekalender, eller også skulle de have været heldige at have fået et hue-kort i en pakke med Tinka-kort, som i øjeblikket udleveres i Kvickly, SuperBrugsen eller Dagli'Brugsen, når man køber varer for mere end 100 kroner.

Rasende seere: - Hvor er det skammeligt!

TV2: Vi ærgrer os

Flere forældre måtte dog gå skuffede og tomhændede hjem med deres børn søndag, fordi de i flere Ford-forhandlere var løbet tør for huerne, og det får nu TV2 på banen.

- Efterspørgslen efter lågekalenderen, nissehuer og samlekort har været større end forventet. Derfor er vi – trods en væsentligt øget produktion af blandt andet huer – kommet i den situation, at en del børn og forældre har måtte gå forgæves efter de nissehuer, som Ford har udleveret, så længe lageret rakte, til børn med en farvelagt tegning fra lågekalenderen eller et huekort, siger Head of Branded Content hos TV2 Jacob Fischer-Nielsen til tv2.dk.

'Tinka og Kongespillet' er et hit blandt landets unge. Foto: Per Arnesen/TV2

For at imødekomme efterspørgslen havde TV2 og Ford ellers valgt at få produceret over dobbelt så mange nissehuer som for to år siden.

- Det ærgrer os selvfølgelig, og vi ved, at det også ærgrer hos Ford, som har gjort et stort arbejde for at fordele de resterende huer til de steder, hvor efterspørgslen har været størst, fortsætter Jacob Fischer-Nielsen.

Det vidste du ikke om Grot fra 'Tinka'

Flere forældre måtte dog gå skuffede og tomhændede hjem med deres børn søndag, fordi de i flere Ford-forhandlere var løbet tør for huerne.

- Jeg blev ret ked af det indeni.

- Den skulle have været på hovedet, og så skulle jeg have vist den til mine venner, men så var den bare udsolgt, lød det i den forbindelse fra seksårige Vilas Fauerfelt til Ekstra Bladet.

Silas Faurfelt. Privatfoto

Juletiden ødelagt

Adskillige danskere gik i samme anledning til tasterne på Fords Facebook-profil, hvor de udtrykte deres utilfredshed med Ford.

'I denne søde juletid, hvor alle børn glæder sig til jul og samler Tinka-kort og venter i spænding på at finde det specielle kort, som kan udløse en nissehue, så er det virkelig skuffende, at når kortet så endelig kommer i en af pakkerne, og man kører til en forhandler for at læse et skilt i vinduet: Alle Tinka huer er udleveret, så bliver den søde juletid sgu ligesom ødelagt, og man får et skuffet barn', skrev en rasende kvinde eksempelvis.

Falke fra 'Tinka' trænede til fingrene blødte

Herunder kan du læse Fords reaktion på sagen.