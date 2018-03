Efter tur i farezonen: Deltager giver stikpille til sin mentor

Vita Nikoline Jensen var 'X Factor's store favorit, da fredagens liveshows begyndte, men siden er hun raslet ned på bookmakernes liste. Fredag aften gik det næsten helt galt, da hun endte i omsang, men akkurat klarede sig videre.

Thomas Blachman og Remee har flere gange forklaret, hvordan de mener, at Vitas talent endnu ikke er blevet forløst trods fire liveshows, og det er hovedpersonen selv enig i.

- Det kan jeg sagtens se, og det er selvfølgelig noget, vi arbejder hen imod, siger Vita med henvisning til samarbejdet med sin mentor Sanne Salomonsen, der har sit første år som dommer i programmet.

Tårer efter X Factor-exit: Jeg har det frygteligt

Hun fortsætter.

- Sanne har en plan. Det eneste, jeg kan tage med mig og være super stolt af, det er, at da jeg valgte præcis, hvad jeg ville synge, hvordan jeg ville synge det, og hvordan jeg ville performe det, der endte jeg som vinderfavorit. Det er noget, jeg vil tage med mig. Det er klart, at alle beslutninger ikke er op til mig længere, og det er en udfordring, jeg gerne vil tage op. Det er lærerigt, men..

- Så Sanne skal måske til at lytte lidt mere til dig også?

- Det ved jeg ikke.

- Det gik jo godt, da du selv valgte?

- Ja, men alt hvad hun gør, det gør hun også for at udfordre mig. Sanne Salomonsen ved virkelig, hvad hun gør, og hun har styr på det. Vi er også nødt til at ramme nogle grænser, hvor man siger, at det her måske ikke lige er mig, for så at finde ud af at det er en anden retning, vi skal i næste gang, siger Vita, der tilføjer.

- Jeg forstår godt hendes valg, og jeg kan godt sætte mig ind i det, selv om det nok er noget andet, jeg ville have gjort.

Kritikken fra Thomas Blachman og Remee har lydt uge efter uge. Og direkte adspurgt om talentet bliver forløst på næste fredag, som meddommerne sukker efter, lyder svaret.

- Det håber jeg.

Se også: Vita reddet på stregen: Remee blev bøddel i X Factor

Det var Remees beslutning at sende Vita Nikoline Jensen videre til næste fredag, og han ser da også et stort potentiale i den unge amatørsangerinde.

- Vita er en uforløst diamant, der ikke er kommet til at skinne helt endnu. Det håber jeg ved Gud kommer til at ske, sagde han til Ekstra Bladet efter programmet.

Se Sanne Salomonsens vurdering af, om Vita er for ung til 'X Factor' herunder.