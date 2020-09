Efter tv-debut: - Folk hepper på os

'Singletown'-parret Victor Norrman og Trine Amalie Kann har i den seneste uges tid tonet frem på skærmen i realityprogrammet, og det er noget, de har kunnet mærke.

Antallet af Instagram-følgere - efter de kom på tv - er steget, og på gaden har de enkelte gange oplevet, at folk vil have billeder.

Det fortæller de, da de gæster Ekstra Bladet til en snak om programmet.

- Der var en aften, hvor deltagerne var i byen, jeg blev forhindret grundet mit arbejde - men så kom jeg senere om aftenen til en meget stiv Trine, så hun skulle bare hurtigt hjem, fortæller Victor og fortsætter:

- Samira (deltager i programmet, red.) hjalp med at få hende hen til bilen, og der er så en, der spørger os ude på gaden 'er I ikke Victor og Trine', og der er vi lige blevet offentliggjort.

Iskold luft: Truer med tæsk

- Ville de have et billede?

- Det virkede sådan på ham, men jeg sagde 'en anden gang', for Trine havde det virkelig ikke godt.

- Det var ellers blevet et fedt billede, griner Trine.

Trine får masser af ros for sin tøjstil. Foto: Janus Nielsen

Spørger om tøj

Hun har selv oplevet, hvordan antallet af følgere er steget betragteligt, og at folk kigger på gaden. Også i Instagram-indbakken har hun kunnet mærke sin nye kendisstatus.

- Der er rigtig mange, der skriver til mit tøj, hvor alt mit tøj er fra. Det er der rigtig mange, der skriver, fortæller Trine.

- Der er også folk, der skriver, de hepper på os. Det er mærkeligt, men det tror jeg er, fordi vi ikke har prøvet at være med i noget før. Det er vildt sødt, smiler hun.

Hør om deres fanoplevelser i videoen over artiklen.

Hvordan det går Trine og Victor i 'Singletown' kan ses på streamingtjenesten Dplay.