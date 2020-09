Efter tv-kys: - Jeg ville gerne have ventet

Allerede den første gang, de så hinanden, vidste Stine Marthine Pedersen, at Niels var noget specielt.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet, efter hun tirsdag aften gav TV2-programmet 'Landmand søger kærlighed' et lille tvist.

Hun havde to bejlere tilbage på gården, men selvom der kun var et døgn tilbage, inden hun ifølge konceptet i tv-programmet skulle vælge mellem Niels og Benjamin, så kunne - eller ville - hun ikke vente på at træffe sin afgørelse.

27-årige Stine Marthine Pedersen var nemlig ikke i tvivl. 22-årige Niels havde stjålet hendes hjerte, og derfor sendte hun bud efter programmets vært, Lene Beier, der gav grønt lyst til, at Stine kunne sige farvel til Benjamin før tid.

- Der ingen tvivl om, at der var meget på kemi mellem Niels og mig. Jeg kunne mærke det allerede på første date. Men jeg skulle lige have det der på plads med, at han ikke er så gammel, griner Stine med sit efterhånden berømte og meget smittende grin.

Pressede på

Stine Marthine Pedersen havde aftalt med sig selv, at så længe der var to bejlere på gården, skulle der ikke ske noget romantisk mellem hende og Niels.

- Der skulle ikke ske noget, men produktionen pressede på. 'I er nødt til at gøre noget, ellers går der ild brændestakken bag jer', sagde de. Det er da vildt grænseoverskridende, når der sidder nogen og siger 'kys ham nu', siger Stine Marthine Pedersen og understreger, at hun selvfølgelig aldrig havde kysset Niels, hvis hun ikke havde lyst.

- Men jeg synes, at det havde været bedre stil, hvis jeg havde ventet med at kysse med Niels, til Benjamin ikke var der mere. Det er den eneste ting, jeg fortryder. Det havde været mere reelt at vente, og min mavefornemmelse havde måske været endnu bedre, hvis vi havde ventet. Det kunne vi sagtens....men produktionen pressede på, siger hun.

Mens Stine Marthine Pedersen har det lidt skidt over det kys, hun og Niels udvekslede på deres alenetid, så har hun det rigtig godt med, at hun handlede, som hun gjorde efterfølgende.

- Jeg tog konsekvensen af det og sagde farvel til Benjamin med det samme. Og han havde set det komme. Det var vist også lidt svært at skjule, griner Stine Marthine Pedersen.

- Kan du sætte nogle ord på, hvad du faldt for ved Niels?

- Han er bare, som han er. Jeg gik ind til det her med håbet om at finde kærligheden. Og jeg kan bare huske, at en af mine kammerater sagde til mig, at der ville komme en fyr med en meget stor skostørrelse og spænde ben for mig - og så kom Niels med sine store fødder, siger Stine og fortsætter.

- Når jeg ser ham nu på skærmen, kan jeg godt synes, at han er lidt stille. Men han har fortalt, at hans taktik var at score mig, når kameraerne var slukket. Og det gjorde han også. Han brugte tiden, når vi havde pauser eller skulle have frokost og sådan noget. Der kunne de andre godt trække sig lidt. Niels hviler bare så meget i sig selv. Det kan jeg rigtig godt lide. Det var bare naturligt fra starten. Jeg kan ikke forklare det bedre, siger hun.

De kommende uger kan du se, hvordan det går Stine og Niels og de øvrige tv-landmænds drøm om at finde kærligheden. Det er tirsdag klokken 20, når TV2 sender 'Landmand søger kærlighed'.

