Efter tv-sex: - Det var lidt nederen

Kevin og Emma går til den på lagnerne i aftenens afsnit af 'Ex on the Beach'

Han er stor og brølstærk, men stakkels Kevin fra tv-programmet 'Ex on the Beach' har også gået uden sex i lang tid i en villa, hvor der konstant vimser letpåklædte unge damer omkring ham.

Og det har en konsekvens.

Det får deltageren Emma at mærke - omend kun i et kort øjeblik - i aftenens afsnit, da hun noget skuffet må pege tommelfingeren ned ad efter en hurtig omkring lagengymnastik.

Kevin kommer ganske enkelt for hurtigt til Emmas smag.

- Det gik jo rimelig hurtigt med Kevin. Hvad var det - to minutter? Det var lidt nederen, lyder dommen.

Kevin kan heldigvis glæde sig over, at han deltager i et tv-program, der vel kan sikre omsætningen hos en kondomfabrikant året ud. Så mon ikke han får chancen igen.

