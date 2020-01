Efter TV2-program: - Det er forrykt

Tina og Søren Østerkjærhus' far blev pludselig gift, selvom han havde Alzheimers og var i færd med at få tildelt en værge af kommunen. Nu håber de, at deres opråb i medierne kan føre til en lovændring

For to år siden tog Tina og Søren Østerkjærhus afsked med deres far, Finn Østerkjærhus, der efter 14 år med Alzheimers sov stille ind.

Onsdag aften kunne man følge søskendeparret i TV2-dokumentaren 'Når arven splitter os', hvor de forsøgte at finde svar på, hvordan deres far lovligt kunne blive gift med sin samlever kun få måneder før, han fik en værge af kommunen.

Tina og Søren hørte først om ægteskabet efter vielsen og var altså ikke selv inviteret til den begivenhed, der fratog dem alle rettigheder til deres fars arv. At en mand med fremskreden demens, der er på vej til at få tildelt en værge, overhovedet kan gifte sig, undrer dem.

- Jeg synes jo på mange måder, det er forrykt, at man kan det. Specielt det vores far er blevet udsat for, siger Søren Østerkjærhus til Ekstra Bladet.

- Når det så er sagt, er der jo ikke foregået noget ulovligt som sådan.

Vielsen skete på rådhuset med samleverens egen nevø som giftefoged og hendes datter og søster som vidner. Selvom Finn Østerkjærhus' underskrift på vielsesattesten bogstavelig talt er ulæselig, foregik ceremonien ifølge Kolding Kommune helt efter bogen.

Se også: Bjørn fra DR-programmet 'En stille forsvinden' er død

Tid til forandring

Søren og Tina havde egentlig lagt sagen bag sig, men henvendte sig alligevel til TV2, da de gerne vil advare andre, der kan ende i en lignende situation.

- Jeg vil ikke sige, det har været en behagelig oplevelse, for vi har jo været igennem en proces, og der er jo en grund til, at vi vælger at råbe op omkring det her, fortæller Søren Østerkjærhus.

- I kraft af at vi lavede det her program, er der også blevet ribbet op i nogle ting, som vi egentlig havde valgt at skubbe bagerst i hovedet. Programmets folk har taget god hånd om os under hele processen.

Søskendeparret håber nu på, at deres opråb i medierne kan være med til at rykke ved reglerne, så det i fremtiden ikke er muligt at gifte sig med personer, der lider af Alzheimers eller lignende sygdomme.

- Den bedste løsning kunne være, at der sker noget inde på Borgen. Der skal ændres nogle procedurer, som før i tiden måske har fungeret ganske fint, men trænger til forandring, siger Søren Østerkjærhus.

Bodil Jørgensen taler ud om mors sygdom

'Vi har fået svar'

Selvom det i programmet blev gjort klart, at Finn Østerkjærhus' vielse var forgået helt lovligt, og der derfor ikke kunne laves om på det, mener Søren Østerkjærhus alligevel, at de har fået noget godt ud af det.

- Vi har fået nogle svar, som har bekræftet os i, at vi ikke er helt skævt på den. Det havde været noget andet, hvis alle eksperter havde rystet på hovedet og sagt, 'jamen, det er da jer, der er fuldstændig galt på den', men der er der ikke nogen, der har gjort, fortæller han.

Derudover slår han også fast, at bare fordi noget ikke er ulovligt, er det ikke ensbetydende med, at det ikke er uetisk.

- En ting er jo, at der ikke er sket noget ulovligt, men den er jo lige på kanten, siger han.

Finn Østerkjærhus' tidligere samlever har ikke ønsket at udtale sig om sagen før programmets udsendelse.