Efter undersøgelse: Her er lægernes dom over Rolf Sørensen

Rolf Sørensen fortsætter i næste uge i 'Vild med dans'.

Det oplyser TV2.

Det står klart efter at den forhenværende cykelrytter er blevet ultralydskannet i hans skadede læg tidligere i dag, lørdag.

Til TV2 fortæller cykelrytteren at hans ben er i bedring, og at han er klar til at danse i Det Kongelige Teater på fredag, når 'Vild med dans' rykker væk fra Amager i anledningen af 'Knæk Cancer'-ugen.

Fredag aften så danskerne omfanget af den fibersprængning, som Rolf Sørensen pådrog sig tidligere på ugen i træningslokalet, hvor han trænede op til en heftig omgang jive.

Rolf Sørensen havde meget svært ved at danse fredag aften, da det blev hans tur. Hans dans blev højst til et par spjæt med benene støttet af en stok, og ellers sad han på en bordkant, hvor han vrikkede med måsen og benene.

Som en anden sportsmand nægtede Rolf Sørensen at give op og trække sig fra programmet, men han regnede med at seerne ville stemme ham ud. Hvilket ikke kom til at ske. I stedet røg den skiløber Laila Friis-Salling i omdans mod cirkusdirektør Signe Lindkvist, som hun tabte.

Havde Rolf Sørensen og Karina Frimodt måtte trække sig i dag, så ville det have betydet, at den grønlandske skiløber Laila Friis-Salling var blevet inviteret tilbage til programmet, da hun er den seneste udstemte deltager i 'Vild med dans'.

Rolf Sørensen trænger til ro og ønsker derfor ikke at tale med pressen.

