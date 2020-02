Efter 'X Factor'-farvel: Får en gylden chance

Sway er ganske vist ude af 'X Factor', men samarbejdet med deres mentor ser ud til at fortsætte

Pigegruppen Sway måtte fredag aften forlade 'X Factor', da de tabte turen i farezonen til rapperen Kali. Det medførte tårer og ærgerlige miner efter programmet.

Men der var også godt nyt.

Deres mentor, Lars Ankerstjerne, er vant til at arbejde med store navne som Burhan G og Rasmus Seebach, og han sagde inden programmet, at der skulle noget unikt til, før han ville gøre plads i kalenderen.

Se også: I tårer efter exit: Et selvmål, Blachman

I fredagens liveshow sagde han, at man ikke finder det, Sway kan, andre steder i Skandinavien, og efter programmet åbnede han døren på klem for at fortsætte samarbejdet med pigegruppen.

- Det tror jeg sgu. Der er mange, der gerne vil arbejde med os og vores team, og der er faktisk rigtig meget af det, som jeg ikke bliver begejstret for, men jeg er oprigtigt talt begejstret for de her damer, og det er sateme sjældent, sagde Ankerstjerne og fortsatte:

- Jeg er jo en gammel, sur skid, så når jeg engang imellem har det sådan her, så går jeg sgu med det.

Sway er ganske vist ude af 'X Factor', men de ser ud til at få et samarbejde i hus med en af landets førende sangskrivere. Foto: Tariq Mikkel Khan

En trøst

Han ved dog endnu ikke, hvilket niveau et eventuelt samarbejde skal foregå på.

- Der er ikke nogen, der er klar til at stoppe det her, så jeg synes, vi skylder os selv lige at se – om ikke andet så en tur i studiet, sagde han til gruppens store begejstring.

- Han er bare dejlig. Det er lidt vores trøst i denne her situation, at vi har hinanden, og at vi stadigvæk også har vores boss, sagde Camilla Okotie.

Sway måtte slukørede forlade programmet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Med Sways farvel har Ankerstjerne nu kun to grupper tilbage: Magnus & Aksel samt Smokey Eyes.