Efterlader sønnen for knalde-tv

Camilla Thoby er ny deltager i knaldeprogrammet 'Ex on the Beach'

23-årige Camilla Thoby er en festlig kvinde, der elsker at snakke om sex.

På den måde er hun, som realitydeltagere er flest, men hun skiller sig alligevel ud fra mængden.

Da Ekstra Bladet møder hende i Brasilien forud for den nye sæson af 'Ex on the Beach', afslører hun nemlig, at hun har en lille søn hjemme i Danmark, som hun har forladt for at deltage i programmet.

- Han er to og et halvt år gammel, siger Camilla Thoby, der frygter folks reaktioner.

- Jeg er to vidt forskellige personer. Der er den, man ser herinde, og så er der den, jeg er, når jeg ser min søn. Så er jeg mor-Camilla.

Hun og faderen er ikke længere sammen, men de har en ordning, hvor de har sønnen en uge ad gangen.

- Faren og jeg kører en uge hver, og i den uge, hvor jeg har ham, det er faktisk lige nu, der har mine forældre ham. De er i min lejlighed, og så har jeg lavet små videoer til ham, som om jeg snakker med ham, forklarer hun.

- Hvordan er det at undvære ham?

- Det er faktisk rigtig svært, men jeg tænker ikke meget på det. Det er ikke det, jeg fokuserer på, når jeg er herinde. Jeg er meget god til at tilpasse mig, siger hun.

- Er det ikke svært at lade være?

- Jo, det er pisse svært. Men jeg har heldigvis alt muligt andet at lave. Når de er to og et halvt år, har de ikke på samme måde en tidsfornemmelse, så det er ikke noget, der kommer til at gøre, at han får et ar på sjælen. Jeg har selv været pædagogstuderende, og jeg har snakket med min mødregruppe, hvor der er fire pædagoger.

- De har sagt; 'Camilla, du skal gøre det. Selvfølgelig skal du det, du er stadig ung'. Hellere gøre det nu, end når han er ældre, for så forstår han, at mor mangler. Lige nu aner han det jo ikke, fordi han ikke har den tidsfornemmelse, siger hun.

Camilla Thoby gider ikke høre tale om, at hun skulle være en dårlig mor. Foto: Janus Nielsen

Ikke en dårlig mor

Hun er med på, at der nok er nogle, der vil angribe hende for at være en dårlig mor, når hun forlader sit barn for at deltage i reality-tv, men den køber hun ikke.

Hvad vil du sige til dem, der angriber dig for at forlade dit barn i en måneds tid for at feste i et realityprogram?

- Jeg vil slet ikke sige noget. Jeg vil slet ikke glo på det, jeg vil bare ignorere det, for jeg ved godt, at jeg ikke er en dårlig mor. Jeg er den bedste mor for min søn, det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg ved, hvem jeg er, og hvad jeg står for, så det er jeg slet ikke bekymret for. De må tænke deres. De kender ikke til, at vi kører syv-syv, eller at min søn er god til at tilpasse sig, hvor han er, siger hun bestemt.

Der er da også en særlig årsag til, at hun nu vælger at kaste sig ud i et realityprogram. Hun kender mange i realitybranchen, og ifølge Camilla Thoby ved mange af dem også, hvem hun er. Nu er det hendes tur, så hun ikke ærgrer sig, når hun bliver gammel.

- Det er nu, chancen er. Jeg skal ikke stå, når jeg bliver ældre, og ærgre mig over, at jeg ikke gjorde det, så vil jeg hellere tænke tilbage og tænke 'hvor er det vildt, at jeg gjorde det'. Og glæde mig over, at jeg har de minder og den historie at fortælle.

Hvordan det går Camilla Thoby og de andre deltagere i 'Ex on the Beach' kan ses på Kanal 4 og streamingtjenesten Dplay fra 1. marts.