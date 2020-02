Ekspert i ekstase: - Det er fuldstændig uhørt

Filmen 'Parasite' løb med prisen for årets film ved dette års Oscars - til stor begejstring for filmeskpert Jacob Ludvigsen

Natten til mandag vandt den sydkoreanske film 'Parasite' noget overraskende en Oscar for bedste film foran favoritten '1917'.

Netop den sejr blev hurtigt udråbt som både 'historisk' og en 'sensation'.

Nu forklarer filmekspert Jacob Ludvigsen, der arbejder som filmredaktør på Soundvenue, hvorfor sejren er så bemærkelsesværdig.

- Det er en sensation, det er fuldstændig uhørt, og det er total historisk. Der er aldrig før en film, der ikke har været på engelsk, eller en stumfilm, der har vundet for bedste film. Alene af den grund har denne sejr forandret Oscars historie, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Man havde regnet med, at den film, der hedder '1917', som er et mere klassisk drama, ville vinde. At 'Parasite' kan vinde gør, at man ser akademiet i et nyt lys, siger han.

Ifølge Jacob Ludvigsen er det skønt at se, at der endelig bliver givet plads til en ikke-engelsk film blandt vinderne i kategorien bedste film.

- Hovedprisen har i mange år ikke heddet 'bedste amerikanske film', men 'bedste film'. Men faktum er, at det har været engelsksprogede film, der har vundet hver gang, så det er forfriskende og super fedt, at man gør op med det nu. I mine øjne har vi virkelig været vidner til et historisk øjeblik, og det viser, at der er ændringer på vej, siger han.

'Parasite'-holdet umiddelbart efter den store sejr. Foto: Matt Petit/Ritzau Scanpix

Går op i højere enhed

- Hvordan er det at være vidne til det, når nu man er filmelsker, som du jo er?

- Det er jo helt vildt optur. Man er vant til at tænke, at sådan en lidt eksotisk film kan være en personlig favorit, men når det er Oscars, kommer vi til at tale om de store amerikanske film. Hjertebørnene er ikke repræsenteret, siger han og fortsætter:

- Men med 'Parasite' er det gået op i en højere enhed. Publikum elsker den, branchen elsker den, kritikerne elsker den. I sådan en tid, hvor man taler meget om, at filmmediet er i krise, er det en befrielse, og det er en film, som alle taler om.

- Nu nævnte du jo selv, at det er tydeligt at se, at der er ændringer i Oscars på vej med denne sejr. Kan du sætte et par ord på, hvordan du kan se det?

- Den her sejr er både et resultat af en række ændringer, og så varsler det også ændringer. De har taget nye medlemmer ind i akademiet, som kommer fra andre steder end USA, og filmsynet bliver på den måde noget andet. Et slag på tasken vil være, at der er omkring 50 og 60 danske medlemmer, og de her medlemmer tager altså en film som 'Parasite' ligeså seriøst som amerikanske film, siger han og fortsætter:

- Så på den måde er der sket en opblødning. Når man ser, at en film som 'Parasite' kan vinde, kan det skabe præcedens for, at man andre år kan tro på, at udenlandske film også har en chance. Det er totalt på tide og bedre set end aldrig, og det er et stort skridt og rigtig dejligt med en overraskelse, understreger han.

Hele holdet på den røde løber. Foto: Valerie Macon/Ritzau Scanpix