Ekspert revser DR efter læk i 'Gift ved første blik': MEGET alvorligt!

Det er ganske alvorligt, at Carsten Jensens cpr-nummer er blevet lækket i bedste sendetid i DR-programmet 'Gift ved første blik'.

Det vurderer Peter Kruse, der er it-sikkerhedsekspert og partner i virksomheden CSIS.

- Et cpr-nummer er jo det, vi bruger til at identificere os selv, og bliver det lækket og kommer i hænderne på den forkerte person, så kan vedkommende misbruge det, og i værste tilfælde kan der også opstå sager med chikane og stalking, lyder det fra Peter Kruse.

Ifølge Peter Kruse er læk af cpr-nummer dog en fejl, som man ikke helt kan undgå, så længe der er mennesker involveret.

- Det er klart, at når der er tale om et program, hvor rigtig mange ser med, så er der tale om meget alvorlig fejl, når et cpr-nummer bliver lækket. For jo flere, der har set det, jo større risiko er der for, at oplysningerne bliver misbrugt, og selvom DR har ændret programmet, så vil oplysningerne jo være tilgængelig for alle dem, der har downloadet afsnittet på den ene eller anden måde. Så det er rigtig ærgerligt og en kæmpestor fejl og bommert fra DR's side, siger Peter Kruse.

- De har da helt sikkert røde øre inde hos DR. Men sådanne fejl sker desværre en gang imellem, selvom de ikke burde. Det er dog ærgerligt, at DR ikke har nået at opdage fejlen. De plejer at være gode til at sløre personfølsomme oplysninger, og det skulle selvfølgelig også have været gjort i dette tilfælde. Det er skødesløst ikke at gøre det, lyder det fra eksperten.

Carsten har fået lækket sine personlige oplysninger, og det er han langt fra tilfreds med. Foto: DR/Snowman Productions

Forsigtig den næste tid

Peter Kruse fortæller, at det er i de første måneder efter et læk, at der typisk ses eksempler på, at personfølsomme oplysninger som eksempelvis cpr-nummer bliver misbrugt. Derfor skal man være særlig opmærksom i tiden efter lækket.

- Det er vigtigt at være på dupperne og holde øje med, om der bliver lavet mærkelige transaktioner eller lignende og så melde det, hvis det sker. Derudover er det en god idé at kontakte sit forsikringsselskab, så de på forhånd er orienteret om situationen og kan handle derefter. Det er også det, jeg vil anbefale, at deltageren gør.

Ifølge it-sikkerhedseksperten har DR dog umiddelbart handlet efter bogen, da de fandt ud af, at de havde lækket Carstens cpr-nummer ved en fejl.

- De har gjort det helt rigtige og indberettet sagen til Datatilsynet. Det er de forpligtet til, når sådan noget sker, og så ville jeg personligt undskylde på det kraftigste overfor for deltageren og kompensere på en aller anden måde. For på en skala fra et til ti over, hvor stor den her bommert er, så vil jeg sige syv. For det er alvorligt, når så mange kan have adgang til oplysningerne efter at have set sådan et program.

Tidligere onsdag fortalte Carsten til Ekstra Bladet, at han nu er i dialog med en advokat, der skal se på, om de kan gå videre med sagen, og læk af cpr-nummer kan ifølge it-sikkerhedseksperten sagtens have et retsligt efterspil.

- Det vil være muligt at føre et civilt søgsmål, og en erstatning kan også komme på tale, fordi der er tale om skødesløshed i forbindelse med brug af personlige oplysgninger, vurderer Peter Kruse.

Sidste afsnit af 'Gift ved første blik' bliver sendt onsdag aften klokken 20 på DR1 og dr.dk. Her vil danskerne finde ud af, hvorvidt parrene bliver ved med at være gift, eller om de vælger at fortsætte livet hver for sig.