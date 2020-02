Ekspert skulle i DR-TV: Så startede sex-lydene

Berlingskes korrespondent Kristian Mouritzen oplevede noget nær et journalistisk mareridt, da han lørdag aften fra et hotelværelse i München havde gjort sig klar til at øse af sin viden i det direkte DR-program 'Deadline'.

Han havde gjort sin Skype klar og lyden var tjekket og lyset var okay. Men så skete der pludselig noget, der fik den erfarne journalist til at stivne. Fra naboværelset på hotellet kunne han nemlig gennem den tynde væg høre lydene af stønnen og andre lyde, der ikke gjorde han var i tvivl. Der blev dyrket hed sex på naboværelset.

Kristian Mouritzen har lagt et opslag ud på sin Facebook, hvor han beskriver den usædvanlige episode.

'Så sad man en lørdag aften på sit hotel i München klokken 22.30 og ventede på at komme igennem på Skype til Niels Krause-Kjærs Deadline....

Og så skete katastrofen.

Jeg boede på et hotel med papirtynde vægge. Og i værelset ved siden af havde ægteparret timet det således, at de gik igang med lørdagshygge på det tidspunkt, hvor jeg skulle på. 30 sec. lød det i mine ører fra København, og det betød, at der var 30 sekunder til, at hele Danmark ville se mig rød i hovedet og i en i febrilsk angst for, at visse lyde skulle nå igennem til seerne i København.

Men Kristian Mouritzen kan nu ånde lettet op. Der var nemlig ikke hørbare lyde af det angivelige samleje i naboværelset i Deadlines udsendelse, hvor Kristian Mouritzen fra hotelværelset i M'unchen forklarede om en sikkerhedskonference i samme by.

Deadline-værten Niels Krause Kjær har i en kommentar under Kristian Mouritzens opslag på Facebook skrevet: 'Du virkede cool'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Kristian Mouritzen.