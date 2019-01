Eksperter i chok: Har aldrig set noget lignende

I aftenens afsnit af 'Luksusfælden' på TV3 er det et yngre par, der står med en milliongæld til halsen. Det er en blanding af kviklån og afbetalinger, der har hobet sig op for parret, hvor deltageren Martin har optaget lånene uden sin partner Anne-Mettes viden.

Og det er en tendens i denne sæson, at der er mange, der tager en masse lån, ikke blot hos bankerne, men også hos familiemedlemmer.

Sådan lyder vurderingen fra eksperterne i programmet.

- Det, jeg synes, går igen hos mange af deltagerne, er, at de spreder om sig med lånte penge, som de ikke betaler tilbage, fortæller økonomiekspert og rådgiver Carsten Lindemann, der er vært på programmet sammen med Kenneth Hansen.

- Der er også en del af vores deltagere, der har lånt penge af venner og familie under foregivne, at de skal bruge dem på husleje og på mad og andre livsfornydelser. Specielt i aftenens afsnit er der tale om svigt og misbrug af tillid i en grad, som vi sjældent har set, lyder det fra eksperten.

Er du bekymret for danskerne og deres økonomihåndtering?

- Den del af befolkningen, der mister overblikket over økonomien og ikke viser tillid til hinanden, dem er jeg meget bekymret for. Men jeg oplever, at de fleste danskere har godt styr på deres økonomi, siger Carsten Lindemann.

De to økonomieksperter på 22. sæson af 'Luksusfælden' Foto: PR FOTO/TV3

Tillid der brydes

Det er den grundlæggende viden, der mangler, når det kommer til pengehåndtering. Det er der, det oftest går galt, oplever både Carsten og Kenneth, der rådgiver flere slemme tilfælde af danskere med stor gæld i programmet, der havde premiere med 22. sæson tirsdag aften på TV3.

Han er især chokeret over aftenens afsnit, hvor det kommer frem, at deltageren Martin har stjålet sin partner Anne-Mettes NemID og optaget 29 lån i hendes navn.

- Der er mange mennesker, der simpelthen bare ikke har den fundamentale viden omkring økonomi, og som lader sig friste af kviklån og afbetalinger og den slags ting. Hvis jeg skal nævne én ting, hvor denne her sæson bestemt skiller sig ud, så er det, det her med, at der er nogle familiemedlemmer, kærester og koners tillid, der i den grad er blevet misbrugt, fortæller Kenneth Hansen.

- Vi var der en måned efter og talte med dem kort efterfølgende, hvor de sagde, det gik godt, men siden ved jeg ikke, hvad der er sket, fortæller Kenneth Hansen.

Afsnittet i aften blev optaget tilbage i oktober-november måned. Ekstra Bladet har været i kontakt med Martin, der dog ikke ønsker at gå i detaljer med, hvordan det går ham i dag.

- Det går fint, men jeg har ikke noget at sige, udtaler Martin der fremstår som den store forbryder i aftenens afsnit. Han ønsker ikke at udtale sig yderligere til Ekstra Bladet.

