Ekstra Bladet Radio går Grand Prix-amok: Lyt med på lørdag

Ekstra Bladet Radio elsker dansk musik, og spiller kun musik af danske artister. Og holder selvfølgelig også af de gode, gamle danske Grand Prix-hits, som alle kan skråle med på.

Nu går radioen Grand Prix-amok og introducerer i den forbindelse ’Grand Prix’ hver lørdag. Starten går nu på lørdag klokken 20, hvor du for første gang kan lytte med på nye og gamle Grand Prix-hits.

Kender du ikke Ekstra Bladet Radio, men er vild med dansk musik, så kan du nemt lytte med, som 100.000 lyttere gør hver uge. Du kan lytte med på DAB-radio, på ekstrabladet.dk og via app'en Ekstra Bladet Radio.

Ole Sloth, der er adm. redaktør og ansvarlig for Ekstra Bladet Radio, glæder sig over det nye tiltag. Han skal naturligvis også selv lytte med lørdag aften og i øvrigt følge med i tv'et, når der blændes op for årets Melodi Grand Prix

- På lørdag laver jeg en double-whopper, så jeg lytter med på Ekstra Bladet Radio samtidig med, at jeg ser Melodi Grand Prix i fjernsynet. Hvis der så er en sang, jeg ikke kan lide, i fjernsynet, så skruer jeg op for radioen og ned for tv'et, fortæller han med et smil på læben.

Idéen med det nye koncept er at afspille endnu mere dansk musik, naturligvis også de gamle klassikere fra Grand Prix.

- Og hvad er mere dansk end Melodi Grand Prix? Vi kender alle sangene og elsker at synge med på sange som 'Smuk som et stjerneskud' og 'Boom Boom', fortæller Ole Sloth og tilføjer:

- Det danske Melodi Grand Prix er synonym med regulære, langtidsholdbare hits, og det hører hjemme på Ekstra Bladet Radio. Det skal vi have mere af, fortæller han entusiastisk.