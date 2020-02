Elsker jagten: Sådan scorer jeg

Camilla Thoby fra 'Ex on the Beach' ved, hvad hun vil have, og hvordan hun skal få det

Nogle kvinder nyder, når der bliver gjort kur til dem.

Men sådan er 24-årige Camilla Thoby, der snart entrerer 'Ex on the Beach', bestemt ikke. Tværtimod.

Da Ekstra Bladet møder hende i forbindelse med optagelserne til programmet, der har premiere 1. marts, fortæller hun, at hun vil være jægeren, når hun går i byen.

- Jeg kan godt lide jagten. Det er så vigtigt for mig, at det er mig, der jager. Jeg kan godt lide at jage, eller det lyder lidt voldsomt, men jeg kan godt lide, at det er mig, der bestemmer, hvornår det skal ske. Jeg kan godt lide den der spændende seksuelle 'tension', der er, hvor man har kysset, lysten stiger og når det så endelig sker, så bum - sygeste knald nogensinde, siger Camilla Thoby med et grin.

Det er generelt en livlig ung dame, der snart rammer skærmen. Hun elsker at tale om sex - også når der er kamera på. Om hun får held med jagten i single-programmet, vil tiden vise, men hun afslører, at hun har en strategi, som hun benytter sig af, når hun har udset sig sit bytte.

- Jeg tager Camilla-charmen på. Jeg snakker med ham, griner af alt han siger, lægger en hånd på låret, du ved, jeg griner af det hele og får ham til at grine, og så plejer den at være i hus, siger hun.

Jeg kan godt lide jagten, lyder det fra 24-årige Camilla Thoby. Foto: Janus Nielsen

Elsker muskler

Selv om hun er yderst åben, når samtaleemnet er sex, så dyrker hun det ikke med hvem som helst, understreger hun. Og engangsknald gør hun sig ikke i af en særlig årsag.

- Det er, fordi de altid vil have mere, haha. Ej, det er egentlig rigtigt nok. Jeg er bare ikke så meget til én gang, for det får jeg ikke så meget ud af med mindre, han er virkelig genial. Jeg føler bare ikke, at jeg er færdig med dem, og de er ikke færdige med mig, så det er altid lige et par gange, og så keder jeg mig. Så har jeg prøvet det, og så er det ikke spændende mere, forklarer hun.

Den kønne, unge kvinde har en bestemt type, hun går efter, som passer fint med startcastet til programmet. Og noget tyder på, at der skal jages i villaen.

- Hårdtpumpede fyre kan jeg godt lide, det er lige mig. Har I set castet? Det er sindssygt, jeg er meget imponeret og meget glad, siger hun med et glimt i øjet.

Hvordan det går Camilla Thoby og de andre deltagere i programmet kan ses fra 1. marts på Kanal 4 og streamingtjenesten Dplay.