Emili Sindlev med i 'Vild med dans'

Emili Sindlev har 478.000 følgere på Instagram, og nu har hun også sagt ja til at være med i 'Vild med dans'.

Det skriver modemagasinet Elle, der har talt med den 24-årige influencer, som de færreste over 30 år formentlig kender. Men det kommer de så til, når hun spænder danseskoene på og træder ind på Danmarks mest berømte dansegulv.

-Jeg har sagt ja til at være med i 'Vild med Dans', fordi jeg har dømt om det, siden jeg var helt lille, og jeg tror, det bliver en kæmpestor oplevelse. Jeg tror, det bliver nervepirrende, spændene, sjovt og udfordrende. Og så får man lov til at have smarte kjoler på, siger hun til Elle.

Se også: Naturnørd med i 'Vild med dans': Den havde jeg ikke set komme

Hvem Emili Sindlev skal lære rumba og vals af, ved hun endnu ikke. Men det bliver enten Silas Holst, Morten Kjeldgaard, Michael Olesen, Mads Vad, Thomas Evers Poulsen eller Martin Parnov Reichhardt. For mens navnene på årets nydansere stille drysser ud, så er alle dansernes navne afsløret.

Se også: 'Tinka'-stjerne klar til 'Vild med dans'

Ud over Emili Sindlev ser listen med allerede afslørede nydansere sådan ud:

Skuspiller Merete Mærkedahl

Radiovært Sara Bro

Sangerinde Hilda Heick

Sanger Wafande

Skuespiller Janus Bakrawi

Skuespiller Albert Rosin Harson

Biolog Vicky Knudsen

'Vild med dans' har premiere 2. oktober.