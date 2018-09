Tog kæmpe chance midt på scenen til nattens Emmy-uddeling

Natten til tirsdag dansk tid blev den prestigefyldte tv-pris Emmy Awards for 70. gang uddelt i Los Angeles.

Tv-serierne 'Game of Thrones', 'The Handmaid's Tale' og 'Westworld' var blandt favoritterne, men det lykkedes alligevel den mangeårige instruktør Glenn Weiss at løbe med opmærksomheden.

Det skete, da han vandt den mindre kendte pris for 'Bedste instruktør på et komedie- eller underholdningsindslag' for sit arbejde med sidste års oscaruddeling.

Efter at have æret sine børn og sin afdøde mor vendte Glenn Weiss i sin takketale opmærksomheden mod sin kæreste, Jan Svendsen.

- Du undrer dig over, hvorfor jeg ikke kalder dig min kæreste? Det er, fordi jeg gerne vil kalde sig min hustru, lød det fra scenen.

Da det gik op for publikum, at Weiss var midt i et frieri, brød salen ud i klapsalver og pift. Herefter udbad instruktøren sig et øjeblik, så han kunne færdiggøre frieriet.

Ringen vises frem. Foto: AP

Glædestårer

En meget overrasket Jan Svendsen trådte op på scenen, hvorefter Weiss gik på knæ og satte en ring på hendes finger.

Frieriet fik publikum til at rejse sig, og enkelte måtte tørre tårer væk fra øjenkrogene.

Midt i salen sad også den danske stjerneskuespiller Nikolaj Coster-Waldau, der var nomineret til en Emmy i kategorien 'Bedste mandlige birolle i en dramaserie' for sin rolle som Jaime Lannister i HBO-serien 'Game of Thrones'.

Et enkelt Emmy-kys blev der også tid til. Foto: AP

Danskeren måtte dog se sig forbigået, da prisen gik til Peter Dinklage, der spiller Coster-Waldaus fiktive lillebror Tyrion Lannister i samme hitserie.

- En tak skal også lyde til min bror fra en anden mor. Jeg deler denne pris med dig. Du er min smukkeste bror, lød det henvendt til Coster-Waldau i Dinklages takketale.

'Game of Thrones' vandt desuden prisen for 'Bedste dramaserie'.