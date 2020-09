'En fucking joke': Nu arbejder han der selv

Radio Louds nye kulturredaktør mente sidste år, at kanalens sejr over Radio24syv var latterlig

Man har et standpunkt, til man får et nyt.

Den Radio Loud-kritiske P3-journalist og radioproducer Toke With er blevet kulturredaktør på Radio Loud.

Sidste år, da Radio Loud vandt DAB-udbuddet over Radio24Syv, kaldte han det 'en fucking joke' på Twitter, hvor han også gik under bæltestedet:

'Jeg håber, at alle involverede smager lort i munden resten af deres liv', skrev Toke With i tweetet, hvor han også vedhæftede dele af Radio Louds omstridte ansøgning.

- Er Radio Loud er en fucking joke?

- Jeg synes ikke, at kanalen er en joke, ellers ville jeg ikke sige ja til at arbejde der. Tværtimod ser jeg det som et sted fyldt med muligheder, siger Toke With.

- Hvis ikke kanalen er en fucking joke. Hvad var så en fucking joke?

- Jeg synes stadig, at hele den politiske skandale omkring lukningen af Radio24syv er en joke.

- Hvad synes du om ansøgningen, som du jo vedhæftede i dit tweet?

- Det er nok noget af det, jeg i bagklogskabens lys var for hård ved.

- Men omvendt har mange af ideerne ikke overlevet. At den ansøgning blev erklæret god nok, er heller ikke Radio Louds skyld. Det er tv-nævnets skyld.

- Jeg ville nok have undladt at vedhæfte det den dag i dag.

- Var det en god ansøgning?

- Jeg ved jo ikke så meget om, hvad der er en god eller dårlig ansøgning.

- Du svarer ikke rigtig på spørgsmålet. Hvad synes du om udkastet?

- Jeg husker det som nogle løse ideer, og i virkeligheden troede jeg, at man skulle være mere konkret, men det skulle man altså ikke.

- Vil du ikke kritisere Radio Louds ansøgning i dag, fordi du skal arbejde på Radio Loud?

- Nej, jeg tror, det er, fordi jeg er blevet klogere, og dengang mudrede jeg det sammen.

- Jeg har ligesom andre journalister fulgt med i sagen, og jeg syntes, at det var et voldsomt indgreb på en journalistisk arbejdsplads.

- Efterfølgende er jeg blevet klogere og har fået mere indsigt i, hvem der var 'the bad guys'.

- Hvad synes din arbejdsgiver om din kritik?

- De har ikke brokket sig … så meget.

- De har jo ansat mig, så jeg går ud fra, at det ikke er det store problem. Jeg tror derimod godt, at de kan lide, at jeg kan sætte tingene på spidsen og ikke er bange for at have en holdning.

- Hvad synes du om Radio Loud som radiokanal i dag?

- Jeg er meget stor fan, men ikke af det hele. Der er en masse ting, jeg kan være med til at gøre bedre, men for eksempel er jeg en meget stor fan af deres debatprogram.

- Og i modsætning til mængden synes jeg også, at 'Puty Pie' (Radio Louds satireprogram, red.) er et rigtig godt program.

- Du gjorde ellers grin med programmet i et hashtag på Twitter dengang for et år siden …

- Det var, længe inden jeg fik det hørt. Nogle gange skal man høre det, før man fatter, hvad der foregår.

- Jeg hører programmet daglig. Det kan jeg virkelig godt lide.

- Hvorfor har du ændret holdning, hvad angår 'Puty Pie'?

- Ja, jeg har ændret holdning, i forhold til et program jeg ikke havde hørt. Jo, man bliver da klogere. Det er da tilladt, siger Toke With.