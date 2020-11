Det kom som et chok, da TV2 fredag måtte meddele i sidste øjeblik, at Janus Bakrawi og Karina Frimodt var nødt til at trække sig fra 'Vild med dans' med øjeblikkelig virkning, fordi Janus Bakrawi var blevet ramt af en skade under generalprøven.

Skuespilleren blev herefter sendt direkte på sygehuset, hvor det blev konstateret, at han har fået en stor fibersprængning i læggen, og at han derfor skal holde sig i ro i en længere periode.

Tilbage sidder han og Karina Frimodt nu med en tom fornemmelse, og sent fredag aften sætter de flere ord på, hvordan de har det med at have forladt dansekonkurrencen så pludseligt.

Det sker på deres Instagram-profiler, hvor de ligeledes fortæller, hvad der skete i de skæbnesvangre minutter, hvor Janus Bakrawi pådrog sig skaden.

'Da vi varmede op til generalprøven, fik jeg smerter i lægmusklen og kunne ikke støtte mig på foden. Kunne dermed ikke danse videre. Jeg kom på skadestuen, og lægen konstaterede, at jeg har fået en kraftig fibersprængning i lægmuskelen', skriver Janus Bakrawi på sin Instagram-profil.

'Så trist'

Skuespilleren fortsætter med at fortælle, at han er ked af, at de har været nødt til at forlade 'Vild med dans' på den måde.

'Det gør mig så trist og ærgerlig ikke at kunne fortsætte. Det føles urimeligt at skulle ud på den måde, en fuser. Men på den anden side, så har det være så sjovt, lærerigt, intensivt, hårdt og inspirerende at være med i 'Vil med dans', skriver han og fortsætter:

'Jeg har lært mere om mig selv. Men jeg har også lært en masse skønne mennesker at kende', skriver Janus Bakrawi, der samtidig takker sin dansepartner, Karina, og alle dem, der har stemt på dem.

Karina og Janus nåede aldrig på gulvet fredag aften. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

'Et mareridt'

Også Karina Frimodt har fredag aften været ved tasterne.

'Et mareridt blev til virkelighed. At forlade VMD pga. en skade er virkelig en ufed måde! Denne aften var en helt speciel cirkusaften og produktionen, kostumen og make-up-artisterne havde lagt ekstra mange kræfter i for, at showet og vi skulle stråle endnu mere', skriver hun og fortsætter:

'Vi nåede desværre kun opvarmningen inden generalprøven, og det blev så til endestationen for os', skriver hun i opslaget, hvor hun ligeledes takker Janus Bakrawi for det gode partnerskab og alle de seere, der har stemt på dem undervejs i programmet.

Selvom Janus og Karina er færdige i 'Vild med dans', blev fredagens show afviklet som normalt. Derfor måtte vi sige farvel til Wafande og Mie Moltke som fik færrest stemmer fra seerne.