Endelig! Her er den nye trailer til 'Frozen 2'

Disney-fortællingen Frozen om de to royale søstre, Anna og snedronningen Elsa, blev et kæmpehit, da den ramte lærredet i 2013.

Siden har Frozen-fans utålmodigt måttet vente på efterfølgeren, og nu sker der for alvor noget.

'Frozen' vender tilbage: Se traileren her

Disney har nemlig tirsdag offentliggjort den nye trailer til den længe ventede 'Frozen 2'.

Se også: Børnehave indfører dresscode: Ingen Frost eller Spiderman

Ud fra det to minutter og fem sekunder lange klip fremgår det tydeligt, at Elsas og Annas iskolde strabadser først lige er begyndt.

Forældre raser over Disney-arrangement: Børn kunne intet se og høre

I 'Frozen 2' må de to søstre tage rejsen til det ukendte for at finde roden til Elsas magiske evner, efter venlige trolde har advaret dem om lurende farer.

'Frozen 2' får ifølge Kino.dk dansk premiere 25. december.

Se den nye trailer i toppen af artiklen.