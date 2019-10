Endelig: Kristian og Elisabeth slår sig løs

Kristian og Elisabeth fra 'Ex on the Beach' tager endelig det næste skridt i forholdet

Det har været længe undervejs, men i søndagens afsnit af 'Ex on the Beach' prikker turtleduerne Kristian og Elisabeth endelig hul på bylden. Som man siger.

Det sker på værelset 'grøn' til Kristians store begejstring.

- Stemningen er helt sikkert meget mere intens mellem mig og Elisabeth, konstaterer Kristian.

- Det var meget værre end på tv

Kristian og Elisabeth har haft et godt øje til hinanden gennem det meste af sæsonen, men det er ikke blevet til meget mere end kys og kram. Det ændres altså i næste afsnit, som du kan se i videoen over artiklen.

- Kristian og jeg, vi fejrer lidt, at vi er sammen herinde endnu, og at han ikke er røget hjem. Der bliver puttet lidt ekstra her til aften, smiler Elisabeth, mens Kristians smil er endnu større.

- Det kunne ikke være bedre. Jeg er 'the luckiest guy in the world', jeg er så glad, jubler han.

Da Kristian gæstede Ekstra Bladet tidligere på ugen, ønskede han ikke at give en status på, hvordan forholdet mellem ham og Elisabeth er i dag. Han kunne blot fortælle, at han har besøgt hende i Caribien, hvor hun bor, efter programmet.