Endelig nyt om længe ventet James Bond-film

Den nye James Bond-film, der har fået titlen 'No Time to Die', skulle oprindeligt have haft premiere i Danmark 12. april, men på grund af coronakrisen blev premieredatoen skubbet.

Men nu kan danske Bond-fans se frem til, at filmen kommer i biografen.

SF Studios afslører i en pressemeddelelse, at 'No Time to Die' får danmarkspremiere 12. november 2020, og at filmen forventes at blive sat op i et rekordstort antal biografer.

Samme dag får filmen premiere i Storbritannien.

'No Time to Die' er den 25. James Bond-film i rækken, og filmen har for femte gang den britiske skuespiller Daniel Craig i hovedrollen som agent 007.

SF Studios skriver om handlingen:

- I 'No Time to Die' har Bond forladt aktiv tjeneste og nyder det stille liv på Jamaica. Men freden slutter brat, da hans gamle ven Felix Leiter fra CIA dukker op og beder om hjælp. Missionen handler om at redde en kidnappet forsker, men opgaven viser sig at være langt mere forræderisk end ventet, da Bond kommer på sporet af en mystisk skurk bevæbnet med farlig, ny teknologi.

Filmens primære skurk spilles af den amerikanske skuespiller Rami Malek, som i 2019 modtog en Oscar for sin præstation som sangeren Freddie Mercury i filmen 'Bohemian Rhapsody'.

På rollelisten er også dansk-svenske David Dencik.

Tidligere har danske skuespillere som Mads Mikkelsen, Jesper Christensen og Ulrich Thomsen spillet skurke i filmatiseringerne af Ian Flemmings romaner om Bond.