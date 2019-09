Episk drama: - Det var sindssygt skræmmende

I bagende hede formåede Maria og Heidi at holde sig stående på et reb i én time og 18 minutter, hvilket fik selv værten til at måbe

Jakob Kjeldbjerg var klar i spyttet, da han skulle vurdere præstationen i aftenens kappestrid.

- Venner, vi har lige været vidner til en af de mest markante præstationer i ekspeditionens historie. Det siger ikke så lidt, lød det fra den garvede 'Robinson'-vært.

I kappestriden skulle deltagerne stå på en rebknude i vandet og holde sig fast i rebet med filippinernes stegende hede som modspiller. Præmien for de to, der holdt længst, var titel af første- og andenvælger, da Jakob Kjeldbjerg valgte at ryste posen og danne nye hold.

Længst tid holdt Maria Pencheri, der kunne lade sig hylde som vinder, da Heidi Qvortrup bukkede under som den sidste efter én time og 18 minutter dinglende på rebet.

Deltagerne kæmpede ude på vandet, hvor de skulle stå på en lille knude og holde begge hænder på rebet. Foto: TV3

Sindssyge kramper

Inden da opstod en dramatisk situation, da Heidi fortalte Kjeldbjerg, at hun ikke kunne mærke sine ben, og at et redningshold skulle stå klar, når hun bukkede under. Da det skete, skreg hun af en blanding af smerte og frustration, og inde på land måtte hun modtage hjælp for kramper i benene.

- Jeg fik sindssyge kramper i mine ben, da jeg kom ind på land. De rystede fuldstændigt vanvittigt, og det var en sindssygt skræmmende fornemmelse, for jeg er jo vant til at kunne styre mine arme og ben, men de rystede bare, og jeg kunne ikke stoppe dem, fortæller 31-årige Heidi Qvortrup til Ekstra Bladet og tilføjer.

- Lægen måtte træde til og forsøge at få dem strakt ud. Jeg ved dårligt, hvad han gjorde, jeg forsøgte at kigge lidt væk, griner hun.

Det rystede fuldstændigt vanvittigt, fortæller Heidi Qvortrup. Foto: TV3

Heidi Qvortrup fortæller, at hun cirka en time inde i konkurrencen ikke længere kunne mærke sine fødder, og den følelse spredte sig langsomt til benene, imens hun stod plantet i vandet.

- Så hvis jeg faldt af, vidste jeg virkelig ikke, hvad jeg skulle gøre for at komme ind på land. Hvis man ikke kan mærke sine ben, så er vejen ind på land lidt umulig. Godt nok er jeg tidligere svømmer, så jeg kunne måske have klaret mig ind på land med armene, men jeg syntes bare lige, at jeg ville kalde den, fortæller hun.

- Var du bange for at drukne?

- Nej, jeg var ikke på nogen måde bange for at drukne. Så dybt var der heller ikke, og jeg stod ved siden af selve opstillingen, så jeg vidste, at jeg kunne hive fat i den. De er også ret opmærksomme på sikkerheden, så jeg var ikke bange for at drukne.

Efter dysten fortalte Heidi Qvortrup, at hun særligt håbede, at hendes far og kæreste var stolte af hende. Foto: TV3

Forklarer sit valg

Heidi Qvortrup fik masser af flotte ord med på vejen, da krampen var forsvundet, og programmet kunne fortsætte. De fine ord fra Jakob Kjeldbjerg betød meget, og hun følte sig da også som en vinder, selvom hun 'kun' blev andenvælger.

Da hun skulle foretage sine valg, valgte hun at danne et nyt Hold Nord bestående af Michael, Nis, Steffen, Camilla, Kristina, Jeppe og naturligvis hende selv.

- Jeg vidste, at jeg skulle splitte trekløveret hos Hold Syd, så jeg skulle have én af de tre drenge, og så var jeg bare heldig ved, at hun ikke valgte Nis, for det var ham, jeg helst ville have. Jeg synes, det var fint, at vi fik blandet holdene lidt. Så må vi se, hvordan det kommer til at gå, siger hun om valgene.

Da både Heidi og Maria havde foretaget deres valg, stod Guldberg alene tilbage, og hun måtte derfor forlade ekspeditionen. Senere i afsnittet røg Hold Syd i ørådet, hvor Baris blev stemt hjem.