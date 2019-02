Episk sviner i 'X Factor': Jeg forstår ikke en skid

Få deler vandene som Los Fuegos.

Det står klart i aftenens 'X Factor', hvor det farverige band har fået klare instrukser om at spille et covernummer.

- Vi har taget det til os og lavet det til Fuego-style, lyder det stolt fra scenen, inden bandet giver sig i kast med deres udgave af Stings klassiker 'Englishman in New York'.

Det kan ses i videoen over artiklen.

Deres præstation begejstrer dommeren Ankerstjerne.

- Det var sgu meget fedt, venner, godt gået. Det perfekte eksempel på, hvad en god coach eller mentor kan gøre for et orkester. Det sangvalg gjorde virkelig noget godt for jer, siger sangskriveren.

Forstår det ikke

Thomas Blachman, derimod, er mindre imponeret. Han har noget, der minder om en nedsmeltning.

- Jeg forstår ikke en skid af, hvad der foregår, udbryder han.

- Jeg kan slet ikke forstå, at I laver den version på den måde af det nummer. Det her handler ikke bare om at underholde folk, det handler om at lave noget kunst. Det er ind ad det ene øre og ud af det andet. Jeg forstår ikke projektet, tordner han videre.

Dommerpanelet består af Ankerstjerne, Oh Land og Thomas Blachman. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Det får Ankerstjerne til at forsvare gruppen.

- Jeg tror godt, du kan lave en fest med det der, siger han.

Det mildner dog ikke Thomas Blachman.

- Ja, en fest? En fest, man ikke gider være til. Armen altså, undskyld. Det er et kæmpe stykke arbejde. Der skal virkelig ommøbleres.

Det er dog Oh Land, der skal træffe beslutningen, da hun har fået ansvaret for gruppekategorien.

Se, hvad hun vælger, og Thomas Blachmans raseriudfald i videoen over artiklen.

'X Factor' kan ses i aften klokken 20 på TV2.