Erkender brøler: - Det er lidt noget lort

Dommerne var hårde ved forhåndsfavoritterne Magnus & Aksel under fredagens ’X Factor’, hvor de fremførte deres version af Danseorkestrets ’Kom tilbage nu’.

Undervejs i sangen mistede Magnus nemlig takten, og selv om Aksel fik reddet miseren, gik det ikke dommernes næse forbi.

- Jeg kunne ikke lade være med at føle, at der var en usikkerhed i denne her performance. En rytmisk usikkerhed eller et eller andet. Jeg fornemmede, at der var noget timing-mæssigt, der slog jer lidt ud. Jeg ved ikke, hvad det var, lød det fra Oh Land.

Thomas Blachman var noget mere klar i spyttet.

- Du har ret, der var en usikkerhed i Aksel, og jeg synes, du overgør en lille smule Magnus. Jeg synes, det bliver for presset i svælget. Det er en kvælningsfornemmelse. Du må lige skrue ned for det der.

Der var tydelig lettelse at spore, da duoen gik videre. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ankerstjerne var stolt, men erkendte, at der var sket en svipser undervejs.

- Jeg sidder og bliver helt rørstrømsk, for det, der skete, var, at du kom til at skride en takt, Magnus. Og så reddede Aksel den helt frygtløs, og det er bare endnu et eksempel på, at I bare har hinanden, lød det var duoens mentor.

Noget lort

Efter programmet var der smil på læberne hos Magnus & Aksel, der for anden uge i streg gik direkte videre til næste uges liveshow. Men de kunne godt erkende, at de havde begået fejl undervejs.

- Hvis jeg skal snakke om min egen præstation, så er jeg glad for mange punkter af sangen. Jeg er rigtig glad for mit omkvæd, men der var lige i broen, hvor jeg kom til at misse takten, og det er lidt noget lort. Det er jeg ikke glad for, at jeg gjorde, det er min fejl, og jeg skulle have været bedre forberedt, sagde Magnus ærligt og fortsatte.

- Men helheden af sangen, syntes jeg, var rigtig fin, og det er en udviklingskonkurrence. Jeg er ikke helt smadret over den fejl, jeg kom til at lave.

Dommerne havde både ros og ris til de to unge mænd. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ikke enig

Aksel var da også fint tilfreds – særligt med reaktionen på fejlen.

- Jeg synes også, vi vender det. Ja, der er en fejl, men det er live-tv. De andre laver også fejl. Her får vi den vendt til noget positivt, fordi vi går ind og hjælper hinanden.

- I får nogle halvhårde ord fra dommerne med på vejen. Hvordan var det at stå oppe på scenen og høre det?

- Det var jo rigtigt. Der var meget af den kritik, som var sand, men der var også lidt af det, jeg ikke var enig i. For eksempel at Thomas Blachman begynder at kommentere på klangen, og det meget hæse jeg bruger. Det er klart, hvis han synes, det er overdrevet, men Ankerstjerne og os, vi tænkte, at det ville give noget mere power og indlevelse, og det var derfor, vi gjorde, som vi gjorde, forklarede Magnus, der blev suppleret af sin makker.

- Det bliver en smagssag.

Hvordan det går Magnus & Aksel videre i 'X Factor' kan ses på TV2 på næste fredag.