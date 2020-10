Erkender: Var ikke kritiske nok over for minister

Ligestillingsminister Mogens Jensen var inviteret i 'Go' Morgen Danmark' for at tale om sexisme, men der kom ingen spørgsmål om Frank Jensens verserende sag

Ligestillingsminister og næstformand i Socialdemokratiet, Mogens Jensen, skulle lørdag morgen tale om sexisme på TV2 i 'Go' Morgen Danmark'.

Men programmets vært stillede ikke et eneste spørgsmål til de aktuelle sager med Københavns overborgmester Frank Jensen (S). Det var en fejl, erkender programmets redaktør nu.

Det skriver Politiken.

I en mail til mediet skriver programmets redaktør, Peter Toldberg, at man havde valgt at fokusere på andre sager, og at det var en fejl:

'Fordi fokus var på danskernes egne beretninger, som ellers ikke når mediernes søgelys, fik redaktionen ikke spurgt ind til Frank Jensen-sagen. Set i bagklogskabens lys burde man nok havde spurgt Mogens Jensen om en kommentar til sagen, så der både havde været plads til danskernes egne fortællinger og til spørgsmål om Frank Jensen-sagen i 'Go' morgen Danmark', skriver Peter Toldberg til Politiken.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Overborgmesterens krænkelser

Fredag kom der i Jyllands-Posten nye anklager mod Københavns overborgmester Frank Jensen for seksuelle krænkelser. Denne gang er det to kvinder, som står frem og fortæller om krænkelser.

Det har ført til, at man i Socialdemokratiet i København har indkaldt til krisemøde om sagen, som bliver afholdt søndag. På mødet vil være kredsformænd, forretningsudvalget og partiets medlemmer af byrådet i København. Tid og sted søndag er endnu ukendt.

Beskyldningerne går på, at Frank Jensen skulle have krænket de to kvinder med befamlinger, og det er den sag, hverken Mogens Jensen eller vært Puk Elgård nævnte med et ord i 'Go' Morgen Danmark'.

Artiklen fortsætter efter videoen...