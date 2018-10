Eva efter fiasko-ægteskab: Singlemænd - skriv til mig!

Eva Lundberg er klar til at give kærligheden en chance til efter fiaskoen i 'Gift ved første blik'

Det endte i en skilsmisse mellem 52-årige Eva Lundberg og 53-årige Carsten Jensen, da de deltog i årets udgave af 'Gift ved første blik'.

Selvom Eva nu kan kalde sig fraskilt for anden gang, har det ikke fået hende til at afsværge mænd og kærlighed fuldstændig.

Faktisk har blondinen fra Solrød besluttet sig for, at hun er mere end klar til at date igen.

Drømmer man om at få hendes opmærksomhed, men forventer, at man ikke har en jordisk chance, så frygt ej. Eva er specielt kræsen, når det kommer til en fremtidig kæreste.

- Min drømmemand skal være intelligent, men det behøver ikke være en hyperintelligent mand. Jeg leder ikke efter en Einstein-type, men han skal vide noget om hverdagen, og hvad der foregår i verden omkring ham, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Han skal være ambitiøs, på den måde, som man er i vores alder. Han vil nyde livet, gider ikke drama, men foretrækker fred og ro, tilføjer hun.

Handler ikke om udseendet

Eva har ikke de store krav til drømmemandens udseende, hun foretrækker intelligens og personlighed. Skulle den perfekte mand være lækker, er det dog også okay med hende.

- Udseende betyder ikke det store for mig. Selvfølgelig tænder man på en lækker mand, men det er ikke alt. Jeg har lært fra mit første ægteskab, hvor jeg var gift med en meget smuk mand, at det ikke er udseendet, det handler om, slår hun fast.

I sidste uge kunne Eva ellers afsløre, at hun så lidt til en mand, men ham er hun ikke sammen med længere.

