'Ex on the Beach'-babe har fundet kærligheden

En af årets 'Ex on the Beach'-deltagere har fået sig en kæreste, der bestemt ikke er begejstret for reality-universet

23-årige Katrine Egebak var blandt deltagerne i den seneste sæson af Kanal 4-succesen ’Ex on the Beach’.

I programmet havde hun en hed flirt med Frederik Skovbjerg, men da han valgte at have sex med Sarah Amalie i suiten, ønskede Katrine ikke efterfølgende at fortsætte flirten.

Den storbarmede Katrine var ikke bleg for at gå letpåklædt, da hun medvirkede i Kanal 4-programmet. Foto: Dplay

Nu viser det sig, at Katrine har haft mere held i kærlighed efter hjemkomsten fra Grækenland.

- Jeg har fået en sød kæreste, der hedder Thomas, er 29 år og bor i København ligesom jeg. Vi har faktisk kendt hinanden i et halvt års tid, men det var først, efter jeg kom hjem efter ’Ex on the Beach’ i start juli, at vi begyndte at date seriøst, fortæller Katrine til Ekstra Bladet.

- Vi mødte hinanden til en fest, hvor vi snakkede sammen, og Thomas efterfølgende begyndte at følge mig på sociale medier. Jeg vidste dog, jeg skulle afsted til Grækenland, så derfor ville jeg ikke gå ind i noget, men så skrev jeg til ham, efter jeg kom hjem, da jeg havde tænkt på ham undervejs, fortsætter hun og tilføjer:

- Han havde så også tænkt meget på mig, så da jeg kom hjem, begyndte vi bare at ses hver dag, og så tog det ene egentlig bare det andet, og nu er vi så officielt kærester. Det er rigtig dejligt. Han er et fantastisk menneske, som jeg virkelig ser en fremtid sammen med.

Katrine fortæller, at Thomas bestemt ikke er glad for, at hun har været med i 'Ex on the Beach', og at han ikke ville have været sammen med hende, hvis ikke han havde mødt hende før tv-deltagelsen.

- Det ligger meget langt væk fra, hvad han synes, man skal, at jeg har været med i et reality-program. Faktisk har han også sagt, at han ikke ville have snakket med mig, hvis han ikke havde kendt mig på forhånd, så det var jo meget heldigt, at vi gjorde det, griner Katrine.

Thomas ønsker ikke at fremgå med billede eller fulde navn i artiklen.

