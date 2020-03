'Ex on the Beach'-deltager: - Jeg gider ikke høre på det pis

Der skulle ikke gå mange dage inde i villaen, før de første deltagere bliver beskyldt for at være kærestekedelige

Der er ikke engang gået en uge inde i villaen på 'Ex on the Beach', og der er allerede masser af drama. Mindre drama bliver der ikke, når Amanda Mogensen og Nicklaes Olsen bliver kaldt for kærestekedelig af de andre deltagere.

Det kan ses i programmets sjette afsnit, der vises på streamingtjenesten Dplay.

Amanda Mogensen ser bestemt ikke sig selv som kærestekedelig, og derfor gør det hende ked af det, når det efter hendes eget udsagn er hendes to eneste veninder inde i villaen, der kalder hende det.

- Det bliver sgu bare så meget kæresteagtigt, altså, siger Ditte Lee.

- Der har jo ikke været andet end i poolen og så lege, svarer Amanda Mogensen tilbage.

- I begynder også at kysse om dagen, det betyder også noget, siger Ditte Lee og spørger, om Amanda 'ikke selv forstår det?'.

- Nej, jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, hvornår problemet dukker op, og hvor jeres grænse er?, siger Amanda Mogensen.

Nicklaes er også træt af at blive kaldt kærestekedelig. Foto: Janus Nielsen

Det er dog ikke kun Amanda Mogensen, der reagerer på Dittes Lees beskyldning om at være kærestekedelig. Nicklaes Olsen er også selv ved at være træt af det.

- Jeg er sgu ærlig talt lidt træt af, at Ditte og Camilla beskylder mig, Robin, Amanda og Emma for at være kærestekedelig. Pak det sammen mand. Jeg skal bare hygge mig herinde, jeg gider ikke høre på det pis der, siger Nicklaes Olsen.

