'Ex on the Beach'-deltagere afslører: Det var meget vildere end på tv

'Ex on the Beach' har indtil nu været kendetegnet ved masser af sex og masser af konflikter.

Men det, man ser på tv, er vand i forhold til virkeligheden. I hvert fald når det gælder de konflikter og skænderier, som der var deltagerne imellem.

Det afslørede Mark Bøgelund og Amanda Mogensen, da de besøgte Ekstra Bladets tv-studie.

- Det var tyve gange værre på en skala til 20. Jeppe blev ristet af mig og Abdul hver eneste aften. Det er meget værre, end du ser på tv. Virkelig, virkelig meget. Det var sådan, at vi slet ikke kunne snakke sammen til sidst, siger Mark Bøgelund i klippet, som du kan se over artiklen.

Det fik et anerkendende nik med hovedet fra Amanda Mogensen, der også kunne fortælle om andre sekvenser, der er taget ud. Eksempelvis var hun og Mark rygende uvenner, efter de havde haft sex, og han havde slået det hen som 'bare sex'.

- Der var to store skænderier, også større end det, man ser, hvor jeg siger, at han ikke skal røre mig, siger Amanda Mogensen.

Amanda og Mark på besøg hos Ekstra Bladet.

Faktisk rottede hun og Fie Laursen sig sammen mod Mark, der havnede i en tåkrummende situation i villaen.

- Både Fie og Amanda slagtede mig på én gang. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg kunne ligeså godt grave mig ned, for det var så slemt. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Det har været meget værre, end det har været på tv, og der er rigtig, rigtig meget, der ikke er taget med, fortæller Mark Bøgelund.

Da Ekstra Bladet talte med Jeppe Risager fortalte han også, at det havde været slemt, når Mark Bøgelund og Abdul Gheith gik i kødet på ham i villaen, og i dag erkender Mark Bøgelund, at han gik for vidt, selv om det meste er frasorteret i klippeprocessen.

- Jeg gik måske lige over stregen et par gange, hvis jeg skal være ærlig, lyder det fra Mark Bøgelund.

Hør ham og Amanda Mogensen afsløre et par sandheder om skænderierne i villaen i videoen over artiklen.

'Ex on the Beach' kan ses søndag-tirsdag på Kanal 4 og streamingtjenesten dplay.