Får 'hytteost' ud af brysterne: - Det var halv pris

Karina er kronisk smertepatient, og hun håber, at det er muligt bare at komme af med lidt smerter igennem en brystoperation for sine ødelagte bryster

Da Karina skulle have opfyldt sin drøm om store 'Barbie-bryster' blev det en smertefuld oplevelse for den unge kvinde.

Efter flere operationer endte hun med et smertefuldt resultat, hvor hun efter eget udsagn kunne presse 'hytteost' ud af brystvorten på højre side.

Karina deler sin smertefulde historie i 'Mit plastikmareridt', hvor hun håber på eksperternes hjælp.

- Min højre brystvorte har to huller, der ikke skal være der, og det gør så ondt, så jeg nogle gange bliver nødt til at presse noget ud, fortæller hun og fortsætter:

- Når jeg går ud og presser, går jeg ud fra, det er en form for betændelse, men det ligner mest af alt hytteost eller hudorme. Jeg kan ikke holde ud at være i det, så jeg bliver nødt til at presse det ud, fordi så ved jeg, det lindrer lidt.

Karina kan lindre smerterne ved at presse 'hytteost' ud af brysterne. Foto: Nent Group

Halv pris

Til eksperterne forklarer Karina, at hun efter sin ene operation besluttede sig for, at hun ville have mere i brysterne, men i stedet for at gå til den oprindelige kirurg, vælger hun en ny.

Noget som eksperterne stiller spørgsmålstegn ved, og årsagen chokerer da også kirurgerne i programmet.

- Det var noget økonomisk. Der var halv pris, og jeg kunne komme til uden ventetid, fortæller Karina.

Noget som kirurgerne bestemt ikke synes, er en god idé, da de er imod at man vælger efter afstand og pris og mener, at man skal vælge det bedste sted fra start.

Karina ønsker nu, at lægerne kan fjerne hendes smerter, så hun igen kan have en normal og bedre hverdag med færre smerter.

