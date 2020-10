Får penge af mor til husleje: Bruger dem på slik og sodavand

'Luksusfældens' eksperter er chokerede over Nickis forbrug af søde sager, når han ikke har penge til sin husleje

Nicki fra Brøndby har et forbrug, der er noget ud over det sædvanlige.

Pædagogmedhjælperen er nemlig helt vild med søde sager og Faxe Kondi. Så meget at han bruger alle sine penge på at forsøde tilværelsen.

Den store Brøndby-fan betaler ikke sine regninger, men smider dem derimod ned i skuffe, så han ikke behøver se på dem.

Når alle pengene så er brugt på slik, sodavand og cigaretter, låner han af sin mor

Og det er noget, der chokerer eksperterne fra 'Luksusfælden', når de besøger Nicki.

- Det her er dit forbrug af slik, cigaretter og sodavand på en måned, lyder det fra Jan Swyrtz, mens han og Kenneth Hansen viser, hvad faderen til to bruger sine penge på.

Nicki går ikke ned på forbruget. Foto: Nent Group

- Det er jo skræmmende. Jeg havde ikke troet, det var så vildt, lyder det fra Nicki, der gætter på, at der nok er for 1000 eller 1500 kroner i junk og cigaretter om måneden.

- Der er for 4500 kroner hver måned, lyder det fra eksperterne.

Mor hjælper

Eksperterne prøver at få Nicki til at forklare, hvordan han får de mange penge til goderne.

- Min mor er god til at hjælpe. Hvis jeg siger, jeg mangler en 50'er, så sender hun det, eller også dobler hun det måske op til 100 kroner, lyder det fra Nicki.

Og det viser sig faktisk, at Nickis mor har givet ham 34.500 kroner om året, som hun tror er gået til at betale husleje.

- Hvis jeg har været bagud med noget husleje, så har hun måske optaget et lån for mig, og hvis hun har haft penge tilovers, har hun givet dem til mig. Og det er meget sjældent, at pengene bliver betalt tilbage, fortæller Nicki, der nu skylder 552.000 kroner.

- Så hun gør det, fordi hun tænker, at hverken du eller dine børn skal mangle noget. Hun gør det, så I kan overleve? Spørger eksperterne.

- Lige præcis.

- Er det her overlevelse?

- Nej, det er luksus, siger en tydeligt berørt Nicki i programmet.

Se, om eksperterne får hjulpet Nicki ud af sin gæld og får ham til at droppe de søde sager på Viafree eller TV3 kl. 20.