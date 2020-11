Fællessang med Faber i fare

'Er i selvisolation de næste par dage,' sådan skriver en populære pianist og pigekors dirigent Phillip Faber på sin Instagram-profil.

Den musikalske redningsmand under corona er derfor i fare for ikke at kunne deltage, når der fredag skal fyres op for en omgang fællessang hos DR1.

Han ved nemlig ikke, om han når at få en negativ coronatest, inden klaveret skal stemmes.

- Det er da spændende med på fredag, siger han med et grin, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen og fortsætter:

- Vi kører scenarie A og B. Det ene er et svar på testen, og det andet er, at der står kollegaer klar til at springe til, lyder det.

Under den danske lockdown spillede Phillip Faber fra et privat hjem, men det er ikke muligt denne gang.

- Der må jo ikke komme et filmhold hjem til mig, så alt er galt, siger han med et grin.

Venter spændt

Phillip var i weekenden på samme produktion med en, der siden er testet positiv for corona, og det er derfor, han nu passer ekstra godt på og spændt venter på at få sin test retur.

- Jeg er symptomfri, så det er en sikkerhedsforanstaltning, fordi en fra produktionen fra weekenden er testet positiv, men det var ikke en, jeg var tæt sammen med, lyder det.

Ifølge Faber selv er han helt klar med sit NemID og tjekker ofte, om der skulle være kommet svar på prøven.

Hos DR vil man ikke fortælle, hvad planen er, hvis Phillip ikke kan sidde klar ved klaveret, men der er skam noget klar.

'Ligesom alle andre i samfundet, så tager vi selvfølgelig samtlige forbehold, så er det helt korrekt, at Faber er i selvisolation, indtil han har en negativ test, som myndighederne retningslinjer foreskriver. Og vi håber naturligvis, at han har det inden Fællessang på fredag, og ellers så er der også en plan for det', lyder det i et skriftligt svar.