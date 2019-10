Fælt kiks: - Jeg er snotdum

Det var med at holde vejret, da 'Den store bagedyst' løb over skærmen lørdag aften på DR.

For her viste 26-årige Beate Steengaard, at hun ikke havde lært en dyt af sidste uges dramatiske højdepunkt, hvor hendes gele ikke ville, som hun ville, og endte mere klumpet end glat. Kort efter tabte hun minsandten også sin kage, men hvis man troede, at det ville få den karismatiske deltager til at bage sikkert i afsnit tre, blev man skuffet.

Her stod den på tysk strudel, og det gik helt, helt galt, da Beate Steengaard havnede i alvorlig tidsnød og under pres tabte sin strudel, så den flækkede midt over, da hun forsøgte at få den over på et fad - sølle 30 sekunder inden afleveringen skulle finde sted foran dommerne.

Beate Steengaard var endnu engang i problemer i 'Den store bagedyst'. Foto: Carsten Mol/DR

Da Ekstra Bladet fanger Beate Steengaard over telefonen, erkender hun, at det var en brøler af dimensioner.

- Det er vist mildt sagt, at det gik galt, griner hun i den anden ende af røret og forklarer videre om sit koks:

- Jeg tror, at først og fremmest sker der det, at min strudel er blevet større nede i teltet, end hvad den ellers har gjort derhjemme. Der er kommet mere fyld i. Når ting er større, skal der også beregnes mere bagetid. Jeg tænker, at jeg vil tage den ud i sidste øjeblik og skære enderne af i sidste øjeblik inde i teltet. Jeg skal have den over på det lille fad. Det virker aldrig. Der er aldrig nogen, der er lykkedes med at tage noget ud af ovnen 30 sekunder før og så aflevere et godt resultat.

Snotdumt

Beate Steengaard forklarer, at hun gik i panik, hvilket man som seer da også kunne se ved, at hun tydeligt frustreret råbte og slog ud i luften. Samtidig havde hun sat sig i hovedet, at hun skulle aflevere kagen på et fad.

- Så jeg kaster den derover, fordi der var noget i mit hoved, der sagde, at den skulle over på det fad. Men det behøvede den jo slet ikke, og jeg havde jo nok fået et meget bedre resultat, hvis jeg blot havde ladet den stå på bagepladen. Jeg er jo gal på mig selv over, at jeg er så dum. Det er ikke okay, at man kan være så dum. Jeg bliver gal over min egen idioti. I sidste uge blev jeg ked af det, fordi det var en udefrakommende ting, der gjorde, at jeg tabte kagen. I det her afsnit er jeg bare snotdum, siger hun.

Ifølge Beate Steengaard var de andre deltagere allerede færdige og stod og så med, imens hun kæmpede for at få afleveret sin forvoksede strudel. Der blev derfor også uddelt kram fra konkurrenterne efterfølgende, da de godt kunne se, at hun var en presset dame.

Beate Steengaard erkender, at hun var heldig ved at gå videre i konkurrencen. Foto: Carsten Mol/DR

Dog var det næppe noget, der overraskede de andre deltagere. For hun fortæller, at hendes risikovillighed i køkkenet havde sikret hende et øgenavn blandt gruppen af bageentusiaster.

- Allerede i andet program fik jeg øgenavnet 'chancen' fra de andre, fordi jeg hele tiden siger 'jeg tager lige en chance'. På det her tidspunkt kalder alle de andre mig allerede for 'chancen' med et glimt i øjet. Det er bare mig at tage de her fuldstændig idiotiske chancer, siger hun med et stort grin og fortsætter:

- Det kan godt gå galt, men ikke værre end galt, tænker jeg. Jeg ender så i situationer, hvor det går rigtig galt. Jeg er meget optimistisk. Så jeg kalkulerer ikke altid med, hvor stor risiko der er for, at det går i forhold til, at det ikke går, griner hun videre.

Meget lettet

Beate Steengaard fortæller, at hun trods sin svipser var nødt til at få styr på sin indre arrigskab over, hvad der var sket, så hun kunne præstere i resten af konkurrencen. Det lykkedes, og hun erkender, at hun nok skal prise sig lykkelig for, at det var Rasmus Trangbæk og ikke hende selv, der måtte sige tak for denne gang.

- Jeg var meget lettet over, at det ikke var mig, der røg ud. Heldigvis var min mesterværkskage ikke helt ringe, og det trak op i regnestykket. Det var heldigt nok, siger hun.