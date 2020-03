Færdig: - De har spredt propaganda

Kali er færdig i 'X Factor', og han lægger ikke skjul på, at deltagelsen til tider har været hård for ham

Tredje liveshow blev det sidste for rapperen Kaspar 'Kali' Andersen fra Helsingør.

Her endte Kali med at trække det korteste strå efter en omgang dramatisk mundhuggeri mellem dommerne, hvor Oh Land stod med afgørelsen i sidste ende og skulle vælge mellem to af sine egne, nemlig Kali og Ilona.

Da Ekstra Bladet talte med rapperen umiddelbart efter afgørelsen, var han dog rimelig fattet.

- Det var sgu det. Jeg har det rigtig godt, siger Kali til Ekstra Bladet.

- Jeg har skrevet 'X Factor'-historie mange gange. Jeg kan være stolt af det, siger han videre.

Kali sammen med Ilona umiddelbart efter afgørelsen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Lagt for had

Ifølge Kali har hans deltagelse i 'X Factor' dog langt fra været nem, fordi mange har haft meninger om ham.

- Jeg er blevet hugget på af medierne og af folk på nettet. Der er blevet spredt propaganda om mig. At jeg har tjent en milliard på at være med i 'X Factor', og hvad ved jeg. De har spredt propaganda om mig, siger han og fortsætter:

- Jeg passer bare ikke ind. Det sted, hvor jeg kommer fra, er blevet kritiseret fra dag et. Folk har været kritiske. Folk har sagt en masse irriterende ting, fordi jeg laver rap og skriver mine egne tekster, fordi jeg skriver om de ting, jeg gør. Allerede, når man siger, at man er tidligere misbruger, så bliver vandene splittet. Jeg har ikke passet ind.

Oh Land måtte her til aften vælge imellem to af sine egne, og hun valgte at sende Kali hjem. Foto: Jonas Olufson

Ikke overrasket

Derfor kom det heller ikke som en overraskelse for Kali, at det var ham, der røg ud fredag aften.

- Det lå i kortene. Jeg er stolt af at være nået dertil, hvor jeg er i dag, og ved du hvad: Jeg gik imod strømmen fra starten af. Jeg er stolt af mig selv. Meget stolt. Men 'X Factor' er ikke klar til en rapper. De skal have en sanger.

- Du valgte at synge uden band, da du sang din save me-song. Hvordan kan det være?

- Det havde slet ikke noget med bandet at gøre. Jeg kan rigtig godt lide dem. Men jeg tænkte, at hvis jeg skulle ryge ud, så kunne jeg ligeså godt gøre det på min egen måde. Man hørte det meget bedre, hvis der ikke var melodi på, for den havde et vigtigt budskab. Det var ikke helt planlagt, men da jeg stod der, føltes det rigtigt, siger han videre og tilføjer:

- Det har været en kæmpe oplevelse. Det har det. Jeg vil kun anbefale andre rappere at stille op. Jeg er glad for, at jeg gjorde det. Det har åbnet døre for mig, siger han videre.