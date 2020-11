Færdig i knaldeprogram

Det blev kun til få dage i villaen for Louise Balling Jensen

Louise Balling Jensen blev den første deltager, som blev slagtet af den frygtede tablet i 'Ex on the Beach', der styrer slagets gang.

Den plingede, og Jeppe Bøg Risager kunne læse op, at det var slut for Louise, hvilket ikke bekom hende vel.

- Jeg har det mega nederen over, at jeg skal forlade villaen. Det er jo nogle pisseskønne mennesker, jeg har lært at kende, så det er mærkeligt ikke at skulle se dem hver dag længere, sagde hun i programmet.

Da hun sammen med Jeppe Bøg Risager gæstede Ekstra Bladet, var hun stadig ærgerlig, men hun fortalte samtidig, at hun ikke havde det godt med sig selv, da programmet stod på, som du kan læse herunder:

Ramt af nedtur: Tog 10 kilo på

Det ændrer dog ikke på, at hun gerne var fortsat.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, for jeg ville jo gerne have vist mig, for hvem jeg er, men jeg følte ikke, jeg var ved mine fulde fem. Jeg ville måske gerne være kommet til det punkt, hvor jeg slappede af i det. Men jeg ved ikke, om det var sket, siger hun ærligt og fortsætter:

- Så jeg er faktisk lidt glad for, at jeg kom hjem. Jeg ville selvfølgelig gerne være blevet, men det var godt for mig at komme hjem.

Flytter sammen med kæresten

Jeppe Bøg Risager havde svært ved at tro sine egne øjne, da han læste, at en skulle hjem.

- Jeg måtte læse det en gang mere inde i hovedet, for jeg troede ikke, der var nogen, der skulle hjem så tidligt, for altså - hvorfor? Jeg syntes ikke, der var nogen, der var færdige med at fortælle deres historie, siger han.

Selvom det blev et kort besøg - Louise Balling Jensen erindrer, at hun fik cirka fem dage i villaen - så fortryder hun ikke, at hun sagde ja til endnu en tur på skærmen.

- Jeg er glad for, at jeg sagde ja til en sæson mere. Det tror jeg aldrig, man fortryder. I hvert fald ikke for mit vedkommende, slår hun fast.