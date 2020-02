Færdig i 'Paradise': - Jeg havde ikke en chance

- Jeg følte overhovedet ikke, jeg havde nogen chance.

Heidi Jeppesen er klar i spyttet, efter det i dagens afsnit stod klart, at hun er færdig i 'Paradise Hotel'.

Det skete, efter årets Miss Paradise, Ida Christiansen, skulle udpege de tre kvinder, hun brød sig mindst om. Her valgte hun Heidi Jeppesen, Sarah Dohn og Silke Kristensen, der som straf sammen skulle finde ud af, hvem af dem der skulle forlade hotellet med det samme.

Her faldt valget på Heidi Jeppesen, der ellers forsøgte at overbevise de andre om, at hun havde gjort sit for at fortjene pladsen på hotellet. Forgæves.

- Jeg føler, jeg havde gode argumenter, og at det ligeså godt kunne have været mig, der blev, men de var bare bedre veninder, end jeg var med dem, og de ville have hinanden i spillet. Det kan jeg godt forstå, og derfor er jeg egentlig heller ikke sur over det, siger Heidi Jeppesen til Ekstra Bladet.

Hvordan havde du det med at ryge på den måde?

- Jeg syntes selvfølgelig, det var en meget uretfærdig måde at ryge på. Jeg havde ikke en chance. Det var ikke strategi og taktik, det handlede om personlige holdninger, og hvem der var tættest på hinanden. Når det foregik sådan, var det jo klart, at jeg røg, sukker hun og anfører, at der trods alt var fordele ved at ryge på utraditionel vis.

- Jeg var ærgerlig over det, men i det mindste stod jeg ikke og lignede en idiot ved en parceremoni, fordi jeg ikke havde set den komme. På den måde er jeg faktisk glad for det.

Heidi Jeppesen er færdig i 'Paradise Hotel'. Foto: Nent Group Danmark/Janus Nielsen

Pinligt

Efter programmet er blevet vist, er der flere ting, der er gået op for hende. Meget er udeladt i programmet, men det var forventeligt - det var det til gengæld ikke, at hendes gruppe i høj grad så hende som en brik.

- Jeg vidste jo ikke, at jeg ikke spillede sammen med Türker, Sarah, Tobias og Julie. Jeg var bare en brik. I programmet nævner jeg, at jeg spiller sammen med dem, men de nævner ikke mig, når de er blevet spurgt. Det er faktisk lidt pinligt. Jeg troede, jeg var inde i varmen og er faktisk lidt i chok over, at de ikke har nævnt mig. Det undrer mig, siger hun.

Meget er ifølge Heidi Jeppesen ikke blevet vist på tv. Blandt andet var hun meget inde over de taktiske beslutninger, og hun talte meget taktik med Türker. Men der var også romantik i luften mellem hende og Türker, som aldrig er blevet vist.

- Det er ikke kommet med, hvor mange gange jeg kyssede med Türker, før han begyndte at kysse på Silke. Det var ikke noget seriøst, men det var ham, jeg kyssede med til næsten hver fest, der var derinde. Jeg har tit undret mig over, at de ikke kørte mere på den storyline, griner hun.

Følte sig ignoreret

Heidi Jeppesen fortæller afslutningsvis, at det egentlig ikke gjorde hende noget, at hun skulle forlade hotellet, for hun følte sig alene blandt andet efter Türker kastede sin kærlighed på Silke.

- Alle havde en at kysse på, og jeg havde ikke nogen, samtidig kunne jeg godt mærke, at jeg ikke passede ind. Den indre ild var ved at slukke, og selvom jeg gjorde mit bedste for at snakke med alle, var det sgu svært at komme ind i samtalerne. Jeg følte mig nogle gange ignoreret, og selv om de alle var flinke mennesker, må man også nogle gange bare indse, at det ikke er alle, der er ens kop te.

Udover Heidi Jeppesen måtte også Casper Balo forlade hotellet, da han i parceremonien blev fravalgt af Anna til fordel for Daniel.

Hvordan det går videre i 'Paradise Hotel' kan ses på Viaplay og Viafree, hvor der kommer nye afsnit tirsdag til torsdag.