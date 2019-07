Færdig i 'Paradise': Raser over produktionen

Camilla Nederby er færdig i 'Paradise Hotel'. Hun er glad for sin deltagelse, men ærgerlig over alt det der er klippet fra

Så gik den ikke længere for 27-årige Camilla Nederby. Torsdag aften blev det hendes tur til at forlade ’Paradise Hotel’, efter hun tog en chance og tabte.

Deltageren Louise Meyer fik den risikobetonede mission at udvælge én af hotellets andre fire piger, hvis billede hun anonymt skulle lægge i en krukke. Hvis personen på billedet fattede hammeren og smadrede krukken, skulle Louise forlade hotellet. Hvis en af de andre piger – end den på billedet – smadrede krukken, skulle vedkommende forlade tv-programmet.

Såfremt ingen valgte at ødelægge krukken, skulle personen på billedet forlade spillet. Hvem pigen på billedet var, det var for deltagerne ukendt.

Efter meget betænkningstid fattede Camilla Nederby hammeren og tordnede den ned i krukken – blot for at se Sarah Tiedts ansigt dukke op. Dermed var hendes exit en realitet.

- Først gik jeg i chok. Jeg fattede ikke, hvad der skete. Det hele gik så stærkt. Det var fucking nederen at ryge på den måde, men det var mit eget valg, siger Camilla Nederby, der følte sig overbevist om, at enten hendes eller Sarahs billede ville være at finde i krukken.

- Min mavefornemmelse sagde, at der var 99 procent risiko for, at det var mig. Jeg overvejede, om jeg skulle lade være, fordi jeg jo godt vidste, at risikoen kun var 25 procent. Men så talte jeg med Louise, der blev ved at sige, jeg ikke skulle gøre det, og det forstærkede mig bare endnu mere i, at det var mig, der lå i krukken, da hun ville ryge, hvis personen på billedet ødelagde den, sukker hun.

Ærgerlig over klipningen

Hun forsøgte sammen med Sarah at få Anne Plejdrup til at fatte hammeren, men da hun fik kolde fødder, røg den plan også i vasken.

- Hvordan var det at ryge så tæt på målstregen?

- Det var fucking nederen, haha. Det er mega nederen, for jeg kunne virkelig godt have brugt pengene. Titlen betød ikke så meget. Det var også følelsen af, at det hele nu var slut. Jeg havde slet ikke nået at forberede mig. Det var bare slut og meget mærkeligt og følelsesladet, fortæller Camilla Nederby, der da også kunne ses græde løs på skærmen.

Hun ser tilbage på sin tid i 'Paradise Hotel', som en overordnet god oplevelse. Særligt var det nære forhold til de andre deltagere en positiv ting ved deltagelsen, men én ting ærgrer hende gevaldigt. Hun føler nemlig slet ikke, at seerne har fået det rette indblik i, hvem hun er, og hvad hendes rolle var på hotellet.

- Det, jeg er mest ærgerlig over, er måden, jeg er blevet klippet på. Stort set alle mine taktiske samtaler er klippet ud, så man ser mig slet ikke, som en der er taktisk. Der er jo en grund til, at man er nået til, hvor man er, siger Camilla Nederby og tilføjer.

- Jeg synes, jeg bliver fremstillet som fløde-Camilla, det er kun, når det angår følelser følelser, jeg bliver vist.

Hotellets faste makkerpar, Jonass og Camilla, blev splittet op torsdag. Foto: Mogens Flindt

Mega irriterende

Hun føler sig også skamklippet på andre områder. Tidligere på sæsonen foregik et kærlighedsdrama mellem hende og Jonass Jensen, fordi Camilla ønskede at kysse med Jonass, og hun blev såret, når han i stedet kyssede med andre. Sådan fremstod det i hvert fald på tv.

- Det er voldsomt klippet, og de bruger nogle sync (når deltagerne kommenterer på livet på hotellet, red.) af mig, der er sagt på et helt andet og meget senere tidspunkt. Det drejede sig om fire dage, hvor jeg havde lyst til at kysse med Jonass. Sådan nogle ting er mega irriterende. Med hensyn til taktikken, så brugte Sarah og jeg også en hel dag på at få overtalt Kasper til at vælge Louise (i stedet for Klara, red.), det bliver heller ikke vist, forklarer hun.

Faktisk er det kun Anne af pigerne, der fremstilles som en, der har taktisk omløb i pæren, mener Camilla Nederby, der i sidste uge kunne se, at den var gal igen.

Her fremstod hun utroligt naiv på skærmen, da Nicolai Basic blev udpeget til morder og skulle 'myrde' to deltagere. Det skete foran snuden på Camilla, der på ufattelig vis ikke forstod, hvad der foregik foran næsen på hende. Igen, sådan fremstod det på tv.

- Jeg vidste godt, at Nicolai havde denne her mission. Da brevet blev læst op, kunne jeg godt regne ud, at det var ham, der var morderen, men det bliver heller ikke vist. Jeg afslørede ham ikke, fordi jeg ikke ville have, at Jonass (hendes partner, red.) skulle komme i fare, understreger Camilla Nederby.

TV3: Ærgerligt

Paradisoen fortæller, at hun er med på, at meget må skæres fra, når et døgns optagelser skal skæres ned til 35 minutters tv, men hun har tænkt sig at tage kritikken videre til TV3. Det samme har Ekstra Bladet gjort, og her lyder svaret fra programdirektør Kenneth Kristensen i en mail.

'Det er da ærgerligt, at Camilla ikke føler sig retvist klippet. Vi oplevede Camilla som taktisk stærk og med stor medindflydelse på de beslutninger, som blev taget i hendes gruppe. Vi forsøger på bedste vis at skildre livet på hotellet, men med fokus på kærligheden, konflikterne, venskaberne, humoren og de handlinger, der har konsekvenser for spillet. Når det er sagt, så filmer vi døgnet rundt, så der vil være samtaler og taktiske snakke, der ikke kommer med i det endelige program.'

Trods utilfredshed over klipningen har Camilla Nederby ikke mistet lysten til at lave tv, og hun fortæller til Ekstra Bladet, at hun er klar, hvis en mulighed for at deltage i eksempelvis 'Robinson Ekspeditionen' eller 'Love Island' skulle dukke op.