En ny sæson af det populære Kanal 5-program 'Politijagt' løber i disse uger over skærmen, men den 22. sæson er uden et ansigt, som for mange er blevet synonym med serien.

Henrik Haensel, der i kredsen hos Midt- og Vestsjællands Politi har stoppet fartsyndere og spritbilister på skærmen, kommer nemlig ikke til at være med fremadrettet. Det fortæller politimanden i et interview med sn.dk.

Over for Ekstra Bladet bekræfter han, at han er færdig i 'Politijagt'. Årsagen er, at han er stoppet i færdselspolitiet og i stedet har fået en anden stilling hos Midt- og Vestsjællands Politi.

- Der skulle bare noget andet til. Jeg var lidt træt af, at færdselspolitiet blev brugt til alt muligt andet end det, der i min verden er det vigtigste, nemlig at redde menneskeliv. Vi var stort set mere på transports- og bevogtningsopgaver, og jeg kunne godt se, hvor det bar hen, siger han og fortsætter:

- Desuden kom der fra politisk side et krav om, at vi skulle stoppe flere lastbiler i stedet for spritbilister, og så kunne jeg godt se, at jeg skulle finde noget andet, for det var ikke det, jeg følte, jeg var ansat til. Selvfølgelig kan det være vigtigt, men for mig var det vigtigere at stoppe nogle af de spritbilister, der slår mennesker ihjel på de danske veje.

Se også: Trækker sig fra 'Politijagt'

Henrik Haensel har været med i 'Politijagt' siden sæson otte, men nu er det slut. Foto: Discovery Networks Danmark/Krestine Havemann

Helt ny hverdag

Derfor valgte Henrik at søge en ny stilling hos politiet, da muligheden bød sig. Jobskiftet skete for to år siden, men Henrik medvirkede i 'Politijagt' til og med sæson 21 af serien med gamle optagelser og en arbejdsrejse til USA.

Siden januar 2018 har han derfor siddet i vagtcentralen som disponerings- og sagsleder.

- Her tager jeg mig primært af det, som man i gamle dage kaldte opgaver for vagthavende. Her tager man de lidt tunge beslutninger om tvangsindlæggelser og dødssager samt giver råd og vejledning til patruljerne på gaden, siger Henrik, som derfor skulle vænne sig til en helt ny hverdag.

- Det er spændende, men i starten var det en kæmpe udfordring, fordi jeg i de foregående seks-syv år ikke havde haft noget med døde mennesker eller tvangsindlæggelser at gøre. Der bevægede jeg mig jo udelukkende i færdselsloven, så jeg skulle lige tilbage i tankerne for at finde ud af, hvordan reglerne for tvangsindlæggelse er og den slags. Men det kom rimelig hurtigt frem igen, fortæller politimanden, som er faldet godt til i den nye rolle.

Han har dog ikke planer om at tilbringe resten af sin politikarriere i den stilling. I stedet drømmer han om at blive indsatsleder og på sigt blive leder hos politiet.

Se også: 'Politijagt'-Vlado afslører smart trick i kampen mod spritbilister

Klar til comeback

Selvom Henrik Haensel er faldet godt til i den nye stilling, så savner han hverdagen på vejene. Og hvis han igen får mulighed for at lave de ting i jobbet, som han brænder for, så udelukker han bestemt ikke at vende tilbage til færdselsafdelingen.

- Jeg savner friheden ved at køre rundt på motorcykel og fjerne de farlige trafikanter på de danske veje, og hvis jeg en dag får tilbudt en motorcykel og får at vide, at det er færdselsbetjent, jeg skal være, så vil jeg søge tilbage igen. Men sådan ser virkeligheden desværre bare ikke ud, siger Henrik, som dog er faldet godt til i sin nye stilling.

- Hvis du så vender tilbage til jobbet, kan man så forestille sig, at du også kommer på skærmen igen?

- Ja, sagtens!

Se også: Vlado afslører: Det vildeste øjeblik i 'Politijagt'

Tv-deltagelsen er nemlig noget, som Henrik Haensel ser positivt tilbage på, selvom han egentlig ikke var helt vild med ideen om at blive et kendt ansigt, da han først begyndte at medvirke i seriens ottende sæson.

Du kan følge med i den igangværende sæson af 'Politijagt' hver onsdag på Dplay og Kanal 5.