Færdig i 'Vild med dans'

Så gik den ikke længere.

Næsten før det hele begyndte, røg sangerinden Anne Dorte Michelsen og dansepartneren Marc Christensen ud af 'Vild med dans'.

- Jeg føler, at jeg har været en vinder, for jeg har fået lov til at danse med Marc. Men nerverne var nok lidt for sarte, lyder det med en trist mine fra Anne Dorte Michelsen som reaktion på afgangen.

Det skete efter en nervepirrende omdans mod 'rengøringskonen' Birgit Aaby og hendes dansepartner Frederik Nonnemann.

Birgit Aaby og Frederik Nonnemann klarede sig med nød og næppe igennem aftenens udgave af 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

I denne omgang var det nemlig alvor. I sidste uge havde TV2 fredet danserne for at sikre, at alle trods alt fik to omgange på Danmarks modigste dansegulv.

Om den tidlige exit skyldtes, at klappen gik ned for Anne Dorte Michelsen, der glemte flere dansetrin under valsen. Ja, det ved kun danskerne, der stemte. Men dommerne gav dem kun otte point for den fejlslagne dans.

En ting var i hvert fald sikkert. Anne Dorte Michelsen var ikke selv tilfreds med sin præstation:

- Jeg var lidt for nervøs. Jeg ville så gerne danse den vals, som den skulle være, lød det med et suk fra Anne Dorte Michelsen efter afgørelsen.

- Men jeg kludrede i trinnene, lød det videre.

